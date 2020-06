Síndrome de Asperger en Cancún, un mal en niños desconocido por adultos

El Síndrome de Asperger está constituido dentro de las enfermedades del trastorno del desarrollo, y está clasificado también como un autismo en su forma más leve, señaló la neuróloga adscrita al Hospital General Regional con Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Cancún, Soledad Mendoza López.

De acuerdo con la especialista, mediante terapias, un niño o niña con el Síndrome de Asperger puede lograr autonomía en sus actividades e integrarse a la sociedad y convivir de manera normal.

“Es fundamental orientar a los padres sobre consulta de puericultura, programada con el médico familiar, sobre las habilidades que los infantes deben adquirir con el tiempo y que revelará el desarrollo de los niños y niñas”, explicó.

Síndrome de asperger es poco conocido en Cancún

El Síndrome de Asperger se detecta antes de la edad preescolar; estos niños presentan intereses muy particulares y restringidos, así como conductas estereotipadas y repetitivas.

La galeno de Cancún comentó que una característica particular de los niños y niñas que han sido diagnosticados con éste, es que carecen de habilidades motoras, problemas de lenguaje, no balbucean, tienen dificultad para hacer contacto visual, no expresan frases espontáneas, entre otros síntomas.

Mendoza López destacó que mientras más temprano se detecten estos síntomas en los niños y niñas, pueden ser integrados a la sociedad con el apoyo de una red multidisciplinaria de médicos especialistas, entre otros, neurólogos, psicólogos y psiquiatras.

En México se calcula que uno de cada 115 niños está dentro de lo que la psicología define como espectro autista y en el que pueden devenir otras manifestaciones como el Síndrome de Asperger, caracterizado, principalmente, por una escasa sociabilidad y una concentración obsesiva en un solo tema o patrón.

Te puede interesar: Viernes de APOCALIPSIS en Quintana Roo, tormentas, inundaciones y pandemia

Aunque los niños con Asperger llegan a desarrollar grandes habilidades intelectuales, sus aptitudes para seguir las normas, o las rutinas son inflexible además de que presentan pocas habilidades de sociabilización.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ