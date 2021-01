Sindicatos se disputan a mototaxistas de Playa del Carmen

Llegada de turismo revive esperanza de comerciantes en Playa del Carmen.

El conflicto al interior de la organización de mototaxis en Playa del Carmen se mantiene en ebullición luego que el sindicato de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) y la Cooperativa de Mototaxis de Villas del Sol junto a otras cuatro organizaciones mantienen una disputa por los afiliados y ante el aumento de las tensiones entre los choferes y delegados sindicales por presionar para ingresar a uno y otro bando.

“El señor Antonio supervisor de la coalición me amenazó, coalición de autotaxis me quiso quitar el número obligadamente por no ir a su oficina, porque nos obligan a ir a darnos de alta allá porque ellos dicen que la cooperativa de la COR ya no existe, dice, ¿bueno si no existe la cooperativa y la COR para qué estamos trabajando nos fueran avisado”, comentó en entrevista José Alímero Zapata Jiménez, mototaxista.

En Playa del Carmen, Quintana Roo, el añejo conflicto por afiliar al mayor número de gente debido a la tentación de las cuotas que entregan semanales cada uno de los afiliados ha provocado en este momento un conflicto entre las agrupaciones como el sindicato de la COR y la Cooperativa de Mototaxistas de Villas del Sol.

El testimonio

“Nosotros estamos con el sindicato de la COR y cuando yo entré nos están apoyando en cualquier cosa que pase y pues nos amenazaron y yo le tuve que hablar a mi patrón para que él viniera a arreglar ese problema, y ya fue él que ya no quiso que le quitaran su número”, indicó uno de los afectados al ser presionado para cambiar de sindicato.

Explicó que él conducía un mototaxi en el fraccionamiento Playa del Carmen, cuando a la altura del supermercado Chedraui llevando pasaje cuando a la vuelta ya lo estaban esperando y le detuvieron la moto. “Me subieron a un supervisor para que yo me fuera con él a la oficina de mototaxis”, dijo.

Finalmente, se sabe que el conflicto podría continuar en tanto no se regule el servicio de mototaxis en Playa del Carmen, Quintana Roo.

