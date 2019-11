Sindicato de la FESOC sigue perdiendo afiliados, van 97 choferes de Tucsa.

Galo Gabriel Dorantes Echeverría, comisionado sindical de la CROC.

Luego de la polémica que se generó tras la denuncia de seis operadores de haber sido despedidos injustamente por parte de la empresa Transportes Unidos del Carmen SA, Tucsa, en complicidad con el sindicato de la FESOC, Galo Gabriel Dorantes Echeverría, comisionado sindical de la CROC en la empresa Tucsa, reconoció que la migración de trabajadores de un sindicato a otro continúa.

“Ya no queremos revelar la lista, tenemos un grupo de whatsapp, pero ya en ese grupo no metemos a ninguno de los nuevos porque no queremos que sigan las represalias en contra de los operadores que deciden incorporarse a la CROC”, denunció el comisionado sindical de la CROC.

Dorantes Echeverría agregó que tuvieron un acercamiento con la autoridad, en días pasados, en la sesión de cabildo y en donde dialogaron con dos de los regidores, momento en que los operadores plantearon a las autoridades municipales las condiciones en que ellos diariamente trabajan.

Quizás te interese: Urvan de la Ruta 44 se pasa el alto y casi ocasiona un accidente, denuncian en redes

Agregó que los trabajadores del volante denunciaron que son víctimas de la Dirección de Transporte Municipal que los asedia constantemente con multas para faltas que aparentemente cometen en el ejercicio de su trabajo, por ejemplo respecto a las áreas de ascenso y descenso ocupadas por particulares provocan que los camiones deban hacer parada en sitios ubicados metros adelante.

Lee más de Quintana Roo

“Y así un sin número de cuestiones que les provocaban una persecución por parte de los sectores de la Dirección de Transporte Municipal. Tomaron cartas en el asunto y se entiende que ellos van a tratar de mediar el diálogo con la empresa. Aquí sí quiero aclarar que es con la empresa el movimiento de los operadores, no es contra nadie más ni en lo personal ni en lo político”, declaró.

Reveló que hasta el momento no ha existido un acercamiento entre la empresa, la FESOC y la dirigencia de la CROC, pero confió que sea la propia ley la que los reúna ante lo que llamó “la concurrencia de los sindicatos”, es decir que ambos sindicatos podrían sumarse para pedir a la empresa mejores condiciones laborales para los choferes.