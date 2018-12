Sindicalizados de la CROC exigen a su dirigencia dejar de ‘quedarse’ con las propinas

Alrededor de 150 trabajadores de un conocido hotel de la Riviera Maya se manifestaron a fuera del complejo hotelero para denunciar las pésimas condiciones laborales que viven.

De acuerdo con los inconformes no les pagan sus propinas como corresponde, también exigen el pago de horas extras; no cuentan con prestaciones, situación que data de años.

Los manifestantes acusan a su sindicato, la CROC, de no apoyarles y de usar una pagadora para quedarse con el cinco por ciento de sus cheques.



La acusación se da a pocos días de que el dirigente de la CROC, Mario Machuca Sánchez, señalara la urgencia de regular las outsourcing.

Guillermo Paredes Llanes, cantinero y delegado general, añadió que han acudido dirigentes sindicales que ni discuten el contrato colectivo, sino que tratan de interceder a favor de los patrones.



“Todo lo tienen planeado; ya nada más vienen a sentarse y a que nos envuelvan en su choro; tenemos cuatro meses intentado resolver el conflicto; no aprueban nada a favor del empleado; no quieren pagar bono, horas extras; los de cocina que trabajan tres o cuatro horas extra a diario y no se les ha pagado una en 11 años; tenemos un departamento de bodas trabajando al 100% y no han pagado ni un peso por eventos”, detalló.