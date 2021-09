Sin vacunar contra COVID-19 más de 660 mil jóvenes de Quintana Roo.

A pesar de que se han emprendido campañas de vacunación, las cifras del INEGI revelan que alrededor de 663 mil quintanarroenses continúan sin recibir ninguna dosis de la inmunización contra la COVID-19.

Y es que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado existen casi un millón 676 mil personas, y de ellas, un millón 178 mil 307 son mayores de 18 años contemplados dentro del Plan Nacional de Vacunación.

Pero, de este número, sólo el 86 por ciento, es decir un millón 13 mil 344 han recibido la vacuna contra la COVID-19, esto según datos del informe técnico de la Secretaría de Salud federal, con corte al 13 de septiembre de 2021.

No reciben vacuna

Es decir, que 486 mil 656 quintanarroenses mayores de edad aún no han sido inmunizados; a esta cifra hay que sumar a los 177 mil 176 adolescentes que tienen entre 12 y 17 años que no han recibido la vacuna y para los cuales no hay fecha probable aún.

De esta manera, el estimado de quintanarroenses que hasta el momento no reciben ni una sola dosis de la vacuna son 663 mil 176 y que no tienen certeza que puedan recibirla antes que concluya el presente año.

Hay que señalar que los los reportes de SESA, indican que a la fecha, han sido aplicadas 1.5 millones de biológicos en Quintana Roo, aunque esta cifra incluye las segundas dosis que ya recibieron las personas mayores de 60 y 50 años,

También se considera a los trabajadores de la educación que han recibido la dosis única de Cansino.

Vacunar a los adolescentes a partir de 12 años, implicaría una erogación presupuestal de 64 millones 830 mil de pesos, si se toma en cuenta que el costo de una dosis de Pfizer es de 18.39 dólares, es decir alrededor de 365.9 pesos al tipo de cambio actual.