Sin una verdadera planeación Cancún crece a pasos agigantados

Cancún en las últimas administraciones ha dado muestra de un potencial de crecimiento en su infraestructura urbana, pero desgraciadamente en ella no existe una verdadera planeación que dé beneficios a sus pobladores, así lo dio a conocer el arquitecto urbanista y activista social, Óscar Acosta Ávila.

En entrevista para La Verdad Noticias, el profesional dijo que existen diversas obras que se realizan en Cancún que no cuentan con una verdadera planeación, ya que, a decir del propio arquitecto, no aportan más que gastos extras justificados del gasto público.

Señaló que para el caso de las ciclovías que se tienen en la ciudad de Cancún, no hay una conectividad entre estas para que cumplan con una función integral para la cual fueron creadas.

"Tenemos la más reciente obra de la ciclopista del 'Parque de la Equidad', pero en ella no vemos ninguna conexión con las otras ya existentes", determinó.

Justificó que las ciclovías cumplen con el tema de esparcimiento y deporte, sin embargo, lamentó que estas mismas no sean tomadas en cuenta como una vía de comunicación para que los pobladores puedan trasladarse a diversos puntos de la ciudad.

"Si yo me voy a la ciclovía del Parque de la Equidad, no tengo una conexión a otra (ciclovía) que me lleve, por ejemplo, a la zona hotelera; que es ahí donde hay muchos ciudadanos que van a trabajar y que pueden utilizar la bicicleta como su medio de transporte seguro", explicó.

Aseguró que las ciclovías en Cancún no cumplen otra función más que para hacer deporte o esparcimiento, dejando de lado el tema de movilidad utilizando la bicicleta como un medio de transporte.

Por otro lado, Acosta Ávila hizo la observación de que en Benito Juárez no se están respetando reglamentos de construcción de inclusividad para personas con discapacidad.

"Si yo estoy en silla de ruedas, para mí sería una aventura llegar a algún lugar, ya que tendría que bajarme a la carretera 'y que Dios me bendiga' porque no sé hasta dónde encontraré una rampa", reveló el arquitecto.

Detalló que existen reglamentos para la construcción urbana, pero que no son respetados en su totalidad; sólo basta que se hagan cumplir por las autoridades.

"Hay reglamentos de porcentaje de pendientes para las rampas de discapacidad que no se respetan, lo mismo pasa con los anchos de los cajones de estacionamientos para personas discapacitadas que tampoco se cumplen, pero las autoridades no se dan cuenta de nada, les hace falta tener un tantito de empatía", agregó.

Óscar Acosta, explicó que además de los problemas de planeación que se tienen en Cancún como los antes mencionados, sostuvo que la infraestructura de calles, carreteras y avenidas, también existe un grave problema en la ciudad.

"Algo tan simple como el hacer avenidas sin pintar los carriles es evidentemente un error, pavimentar sin un subsuelo bien compactado también es un error. Tener semáforos sin sincronizar es otro error y así nos podemos ir numerado muchas faltas que se comenten en materia de movilidad", reclamó.

Justificó que en el caso de que hubiese empatía por los órdenes de gobierno, no habría calles repletas de topes, ni tampoco mala calidad en la obras de infraestructura carretera.

Finalmente, hizo el llamado a la comunidad de profesionales de todas las ramas, a que se mantengan atentos de lo que sucede en la ciudad de Cancún, además invitó a cuestionar a las autoridades de 'lo que se hace o deja de hacer', para así poder contribuir en las áreas de oportunidad que beneficien a todos.

