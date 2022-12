Sin servicios, los centros de aborto gratuito en Quintana Roo.

Quintana Roo tiene dos unidades de los llamados “Servicios de Aborto Seguro” (SAS), uno con sede en el Hospital Integral de Isla Mujeres y otro en el Hospital General de Playa del Carmen.

Según la información del Gobierno de México, estos centros son espacios exclusivos que se ubican en las unidades médicas de los Servicios de Salud de las 32 entidades federativas.

El objetivo de los SAS es brindar atención al aborto en condiciones de seguridad, con personal de salud multidisciplinario, capacitado y sensibilizado para garantizar la más alta calidad y calidez en el servicio.

La atención se hace de manera ambulatoria, con tecnologías seguras y confiables que integran el uso de medicamentos y aspiración manual endouterina, mismas que reducen significativamente la necesidad de hospitalización y el riesgo de complicaciones en comparación con el uso de Legrado Uterino Instrumental (LUI).

Estos servicios incluyen el proceso de consejería, manejo del dolor y anticoncepción postaborto, así como la referencia a otros servicios complementarios, de acuerdo con las necesidades y preferencias de las usuarias.

Sin embargo, en las dos unidades de “Servicios de Aborto Seguro” no se han atendido a las mujeres que buscan la interrupción del embarazo desde que el congreso de Quintana Roo aprobó el pasado 26 de octubre la despenalización del aborto en todo el estado, así lo confirmó Ariadne Song Anguas, vocera del Colectiva Femenil Xtabay Quintana Roo.

“Todos los hospitales o centros de salud gratuitos del Estado de Quintana Roo no ofrecen el servicio de aborto hasta las 12 semanas. En todos los hospitales tanto del ISSSTE, del IMSS, el Hospital Materno-Infantil, las feministas que acompañamos a mujeres que desean acceder a la interrupción legal del embarazo nos hemos topado no solamente con el desconocimiento y la inoperatividad de las autoridades, sino con prácticas arcaicas contra las mujeres que buscan estos servicios”.

La abogada señaló que en este 2022 el Estado de Quintana Roo se comprometió a realizar materiales de comunicación y difusión, a habilitar una línea telefónica (que no opera), capacitar a 3 personas e incorporar al menos a 2 al SAS, así como un servicio nuevo que se anexó en el Hospital Integral de Isla Mujeres.

Comentó que en 2021 las indicaciones que el personal de salud tenía respecto al tema del aborto era de brindarle los servicios a las mujeres que cayeran en las 4 causales que tenía el Código Penal de Quintana Roo antes de que se despenalizara en 2022.

Estas 4 causales son que la mujer haya sido víctima de una violación, un aborto espontáneo o en curso, que peligrara la salud de la mujer o que hubiera malformación del producto, es decir, que durante el 2021 y durante el 2022 no era un servicio de aborto voluntario para cualquier mujer que lo decidiera.

Según con la defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, apenas se dio a conocer la despenalización del aborto, hubo mucha confusión, revuelo y preguntas de compañeras que incluso tuvo que acompañarlas jurídicamente “porque hubo una confusión de las diputadas y diputados al decir que se despenalizó el aborto pero nunca aclararon que el servicio no es gratuito y menos en los hospitales”.

“El aborto ya no es un delito en el código penal, pero en los hospitales si una mujer va y dice: Me quiero internar, voy a acceder a los servicios de aborto legal, seguro y gratuito en Quintana Roo; no es cierto, solamente fue un paliativo lo que se aprobó en este 2022”.

Señalando que al marcar a los números que brindan las dos dependencias del Estado para solicitar información sobre los SAS, no hay respuesta, la abogada y activista aseguró:

“Nunca responden, tienes que hablar a su número privado o particular, hablar con el director, tienes que hacer una publicación en redes, hablar con los medios de comunicación, esa es la manera en que las feministas nos hemos hecho escuchar, valer y negociar con las autoridades respecto al tema del aborto”.

Agregó que existe una falta de coordinación y una violencia institucional contra gente que son parte de los colectivos feministas. “Nosotras que somos defensoras de derechos humanos, no somos enemigas públicas número uno del Estado. Nosotras hacemos una labor gratuita que para ello se les paga y que encima no tienen la habilidad ni la capacidad de hacer”.

Acompañamiento de aborto

Song Anguas detalló que la Colectiva Xtabay también ofrece acompañamiento de aborto con medicamentos, utilizando el misoprostol y mifepristona. Dijo que durante la pandemia de covid-19 se tuvo un auge de más del 100% derivado que si las mujeres iban a los hospitales les negaban la atención ginecobstetra, pues al no ser paciente covid no eran prioridad.

“No les daban anticonceptivos, no les daban implantes ni citas para chequeos y, por lo tanto, tuvieron que utilizar nuestros servicios de aborto con medicamentos y de acompañamiento”.

Agregó que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado al decir que acompañar a una mujer y darle la información, en donde de manera libre y espontánea ella decida sobre su cuerpo interrumpir el embarazo o practicarse un aborto, no es un delito.

“La diferencia es que las mujeres en Quintana Roo siguen en la clandestinidad, es a través de nuestras páginas y nuestras acompañantes que tienen que ejercer el aborto, si algo se complica van al hospital pero aun así no ha cambiado el trato incriminatorio”.

Señaló que a la semana, la Colectiva Xtabay atiende 10 casos de aborto, puntualizando que no se ha incrementado los casos desde la despenalización.

“Son 10 caos que atendemos, pero a la semana estamos recibiendo sobre el tema del aborto, la despenalización y el activismo alrededor de 100 mensajes, de esos que vamos descartando y depurando a través del protocolo de seguridad avalado por la OMS para las usuarias, son 10 casos reales contados con nombres, apellidos o los datos que ellas nos quieran dar”.

Lo anterior, porque la usuaria al recibir los medicamentos o los combos gratis para interrumpir el embarazo, la Colectiva Xtabay tiene que reportar sus datos personales debido a que su labor no es algo desconocido por las autoridades o se maneja en la clandestinidad.

“Existen colectivas, agrupaciones o asociaciones civiles que a nivel nacional monitorean y te exigen una lista, no ponemos todos los datos porque respetamos su anonimato pero algunas incluso deciden contar su historia para también ir venciendo todos los mitos que hay alrededor del aborto”.

Panorama del aborto en Quintana Roo

Cuestionada sobre cuáles son las condiciones actuales para acceder al aborto en Quintana Roo, la abogada y activista reiteró que todavía son muy difíciles y muy precarias, especialmente para las mujeres son de la zona rural y la zona maya.

“Todavía en Quintana Roo seguimos acompañando abortos con medicamentos a través de la Red de Acompañantes de manera anónima como si fuera un delito cuando la SCJN dijo que no, que de hecho es inconstitucional proteger la vida durante la concepción, que la mujer puede decidir y su primer territorio es su cuerpo y tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Desgraciadamente solo se aprobó la despenalización del aborto y no que el aborto sea legal, seguro y gratuito en los hospitales de Quintana Roo”.

Servicios de Aborto Seguro

En Quintana Roo, los Servicios de Aborto Seguro (SAS) están ubicados en Hospital Integral de Isla Mujeres Segundo Nivel, calle Boquinete, No.173, Col. La Gloria, C.P. 7402; horario de atención lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas, tel. 998 100 3413 y correo generoyviolenciaqroo@gmail.com.

En Solidaridad, se ubican en el Hospital General de Playa del Carmen Av. Constituyentes S/N, esquina 135 Avenida, Col. Ejido, C.P. 77710; horario lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas; tel. 984 206 1691 ext. 36513 y correo generoyviolenciaqroo@gmail.com.

