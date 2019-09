1 /6 El documento exhibido a la prensa. Sin servicio de recoja de basura Playacar, zona hotelera y Puerto Aventuras por caso Redesol Sin servicio de recoja de basura Playacar, zona hotelera y Puerto Aventuras por caso Redesol Sin servicio de recoja de basura Playacar, zona hotelera y Puerto Aventuras por caso Redesol Sin servicio de recoja de basura Playacar, zona hotelera y Puerto Aventuras por caso Redesol Sin servicio de recoja de basura Playacar, zona hotelera y Puerto Aventuras por caso Redesol

Como parte del proceso legal contra la empresa Redesol concesionaria del servicio de recoja de basura en el fraccionamiento Playacar II, la zona de hoteles y Puerto Aventuras, un grupo de regidores como Vladimir Montejo Campos, el abogado René Medrano, el secretario general del Ayuntamiento Alfredo Paz Cetina, entre otros acudieron para testificar el acto.

Sin embargo la representación legal de la empresa Redesol no acudió a la cita por lo que un portavoz del ayuntamiento recorrió los pasillos y estacionamiento de la Unidad de Servicios Públicos ubicada atrás de Seguridad Pública en la Avenida 115 llamando a voces al representante legal de la empresa en disputa, personaje que nunca apareció.

Después de más de una hora de reunión, el nuevo director Jurídico de Solidaridad, José Ángel Durán, salió y habló con la prensa a la que reveló que las zonas de Playacar II, la zona hotelera, y Puerto Aventuras de Playa del Carmen no contarán con servicio de recoja de basura para “no contravenir” la orden del juez que indica el cese de toda concesión y reestablecer a Redesol.

El nuevo director Jurídico de Solidaridad, José Ángel Durán.

Minutos después, su consejero legal, el abogado y ex director del departamento Jurídico, René Medrano confirmó que Redesol deberá responder a la orden del juez y prestar el servicio de recoja de basura, por lo que si la empresa cuenta o no con los medios es un asunto que no le compete al Ayuntamiento, así mismo descalificó la estrategia de Redesol, -la que sea que estén tramando- debido a que no asistir a los procesos de ley es responsabilidad de la parte involucrada.

Finalmente a la pregunta expresa si el Ayuntamiento a través de PASA daría servicio de recoja de basura a las zonas afectadas, José Ángel Durán lo descartó. “Por el cumplimiento de la sentencia lo tenemos que hacer, ellos tienen que prestar el servicio”, sentenció.