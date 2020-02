Sin seguridad tercera parte de las escuelas de Quintana Roo

El diputado Eduardo Martínez urgió la implementación de estrategias para proteger la seguridad de estudiantes, pues sólo el 30 por ciento de casi mil 500 en escuelas de nivel en Quintana Roo cuentan con medidas de seguridad.

Y si bien el “operativo mochila” está prohibido, los hechos registrados recientemente en escuelas de nivel básico, demuestran que se requiere de dispositivos de seguridad.

Sobre todo, en planteles que carecen de bardas perimetrales o servicio de velador.

El presidente de la Comisión de Educación en la XVI Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, afirmó que de aproximadamente mil 400 escuelas de Nivel Básico en Quintana Roo, solo el 30 por ciento cuenta con seguridad.

Hay que señalar que en días pasados hubo hechos como el de Cozumel en el cual un alumno que llevaba una bala amenazó de muerte a su maestro. Otros han sido los de aquellos que han ingresado droga y cuchillos a sus escuelas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo se opone al “operativo mochila”, pese a que padres de familia le solicitan.

El presidente de la Comisión de Educación en la Legislatura Local dijo es necesario adoptar medidas de seguridad para todos los actores involucrados en el tema.

Consideró que una propuesta específica debe provenir de la Asociación estatal de padres de familia si se considera que la parte medular de la problemática es la revisión en el seno familiar.

“Necesitamos que los padres de familia revisen que es lo que llevan los niños a la escuela porque si por la dinámica de trabajo se les complica hacerlo en entonces cuando en la escuela se deben implementar acciones”, destacó.

Afirmó que como padre de familia lo más importante es la seguridad de los niños en la escuela por lo que se requiere de un programa integral de seguridad sobre todo en aquellas zonas consideradas de alto riesgo en el Estado.

“La idea es generar acciones no sólo revisión de la mochila sino también que garanticen la seguridad porque la secretaria de educación dice que se puede revisar la mochila pero muchas escuelas no tienen bardas perimetrales entonces no es la única ni la gran solución y de ahí la necesidad de establecer cordones de seguridad”, refirió.

Manifestó que lo sucedido en Torreón, Coahuila, encendió “los focos rojos” en el país e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza si es necesario ponderar el derecho de los niños a la seguridad o los derechos de los niños en términos generales.

En Quintana Roo hay escuelas donde se realiza “el operativo mochila” en acuerdo entre padres de familia y escuelas sobre todo en aquellas zonas donde la delincuencia organizada opera y es necesario evitar que los alumnos sufran alguna afectación”, abundó.

Eduardo Martínez recordó que han sostenido reuniones con autoridades de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) para analizar el tema de seguridad de los alumnos con un planteamiento mucho más amplio por la necesidad que todos se involucren por la seguridad de los estudiantes.

