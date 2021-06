Sin recuperar más de 10 mil empleos en sur de Quintana Roo.

El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Othón P. Blanco, César Antonio Iuit, afirmó que no se han logrado recuperar las más de 10 mil fuentes de empleo perdidas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Además, resaltó que la reactivación económica, al menos en el caso de la zona sur de Quintana Roo, no podrá lograrse mientras se mantenga el Semáforo Epidemiológico Estatal en color naranja y con riesgo de retroceder a rojo.

Todavía no se reactiva bien, con eso de que nos encerramos en este color naranja, pues no se activa cómo debe ser, no laboran todos los trabajadores.