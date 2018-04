Sin propuestas, ni proyectos, jóvenes en Quintana Roo no saldrían a votar este primero de julio

Sin propuestas, ni proyectos más del 40% del padrón de jóvenes electorales no saldría a votar y son estos quienes pueden decidir el rumbo de las próximas elecciones del primero de julio, tan sólo en Quintana Roo son más de 221,000 jóvenes quienes se encuentra en el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral, señala Samuel Cervera, presidente de la academia internacional para la construcción de la ciudadanía.

Hoy no existe una cultura electoral, porque hace algunos años el gobierno decidió quitar el civismo en la escuela y eso fue una mala decisión, y si quitas eso de las escuelas ya no entiendes nada, entonces creces como un individuo egoísta, entonces desde que uno nace no está consiente que pertenece a una sociedad lo tienen que aprender pero si nadie te lo enseña como lo aprendes entonces con los años es cuando te quejas porque tienen a juniors ladrones gobernando el país comentó Samuel Cervera.

Samuel Cervera

“Si algo no le interesa al sistema es tener ciudadanos cultos, el sistema no quiere gente participativa porque si no tendríamos políticos malísimos, políticos que no hacen nada, ni candidatos a la republica que no tienen propuestas ni proyectos para los ciudadanos”, indicó.

El presidente de la academia internacional para la construcción de la ciudadanía, dijo que más del 40 por ciento del padrón de electores son jóvenes, yo creo que va a pasar lo de siempre, un porcentaje muy bajo de los jóvenes saldrá a participar en la elección ni al 20% llegara el voto de los más de 221,000 jóvenes que aparecen en el padrón electoral en Quintana roo.

Para esta elección no hay salvación, pero si se puede construir para la siguiente con puestas y proyectos de nación y no con información personal de los candidatos. Quien logre tener el 1% del padrón juvenil para la siguiente elección se tendría un resultado muy diferente, Sino fuera porque estoy consciente que tengo que ir a votar no participaría, porque ni uno de los candidatos que hay para el municipio se merece estar dirigiendo el municipio, no hay ni un candidato en todo el escenario político que se merezca el voto de los jóvenes, indico Samuel Cervera.