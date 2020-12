Sin prioridad gasto público en el presupuesto estatal 2021

El presupuesto de egresos del Gobierno de Quintana Roo para el año 2021 no está apegado a la realidad del país, criticó el Observatorio Legislativo, tras señalar que existen indicadores que demuestran que no se ha dado prioridad al gasto púbico y se limita de manera importante recursos en materia de seguridad pública, educación y salud; mientras que el monto para obra pública se reduce.

A través de un comunicado denominado ANALISIS INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA 2021, la asociación civil puntualiza…”es momento de que el gobierno –en todos sus niveles- revise prioridades, para ajustar sus presupuestos, reduciendo sus gastos en rubros que no le están aportando nada a la sociedad”, indica el documento de dos cuartillas.

El anñalisis del presupuesto de egresos revela el desingteres en rubos como educación, salud y seguridad pública

Y detalla por ejemplo que, en el documento turnado por la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) al Congreso del Estado, se mantiene una cifra similar a los años anteriores, aunque queda pendiente de conocer la información respecto a cómo cerrarán los pronósticos fijados para el presente año -2020-, que seguramente estarán afectados por los problemas de la baja en la actividad turística originada por la pandemia del Covid-19.

Tras desmenuzar el presupuesto rubro por rubro, el organismo de la sociedad civil, manifiesta su preocupación por los limitados recursos que se observa se asignaron al sector educativo, salud y en materia de seguridad pública principalmente; mientras que se aprueban gastos onerosos a la representación del gobierno del Estado en la ciudad de México entre otros.

El texto menciona que, un concepto del que no se brinda información actualizada, que permita evaluar los rubros de gastos, es el de la deuda a proveedores, que debe ser significativa, acota el análisis y un elemento a considerar para evaluar la programación del gasto público principalmente.

“Tal parece que no se está evaluando -el gasto de deuda pública-, que es necesario hacer ajustes para reducir el gasto presupuestario, el resto de la sociedad, las familias, las empresas han efectuado ajustes a sus presupuestos, se han reducido sueldos, limitado los gastos no necesarios, situación que no se observa en el sector público·, subraya el documento.

Y abunda en que por ejemplo se ha señalado e insistido en que el Congreso del Estado es de los más caros del país y hasta ahora no se ve la voluntad política para reducirle el presupuesto y los gastos al Poder Legislativo.