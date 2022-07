Sin previo aviso, Agukan deja sin agua a Isla Mujeres por mantenimiento

A través de una publicación en redes sociales la empresa Aguakan anunció trabajos de mantenimiento preventivo en el municipio de Isla Mujeres, durante la mañana y tarde de este sábado 23 de julio, lo terrible, es que no avisó a la ciudadanía un día antes, como a veces lo hace.

“El día de hoy, sábado 23 de Julio, realizamos trabajos de sustitución de red de agua potable en línea de 8 pulgadas, por lo que se podrá experimentar baja presión o falta de agua en las siguientes colonias. Te invitamos a tomar precauciones y a mantenerte informado sobre el avance de dichos trabajos en nuestros medios oficiales”, escribieron en sus cuentas.

Las colonias afectadas son, la Gloria, Lol Be, Miraflores y Caridad del Cobre, zonas que desde las 10:00 horas, aproximadamente, comenzaron a verse afectadas y hasta la redacción de esta nota, no ha sido restablecido el servicio de agua potable. No se sabe la hora exacta de la conclusión de los trabajos.

Sin previo aviso, Agukan deja sin agua a Isla Mujeres por mantenimiento

Esta no es la única ocasión que Aguakan deja sin agua a la ciudadanía, al menos en lo que va de julio, ya son 8 veces, contando el de hoy, los otros 7 fueron en las siguientes fechas:

El viernes 1 de julio comenzó el tormento del mes para Playa del Carmen, por trabajos de mantenimiento en el cárcamo número 1; tres fraccionamientos se quedaron sin agua y con baja presión.

Para el 4, 5 y 6, más de 90 colonias, supermanzanas y fraccionamientos de Cancún también se quedaron sin agua, por variación de voltaje, en otras palabras, culpa de la Comisión Federal de Electricidad.

Sin previo aviso, Agukan deja sin agua a Isla Mujeres por mantenimiento

Cinco días después, Aguakan lo vuelve a hacer, dijo que por reparación de línea de agua potable, es decir, fuga de agua, ocho colonias de Playa del Carmen serían las afectadas. El 14 del mes, de nuevo Cancún iba ser afectado, incluyendo a Isla Mujeres, también por fuga de agua.

Allí no acaba todo, el lunes 18 de julio, en Playa del Carmen, por trabajos de interconexión del tanque 8, las colonias Guadalupana y Mayakoba fueron víctimas de Aguakan, durante casi 24 horas no tuvieron agua.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Infórmate en La Verdad Noticias.