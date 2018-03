EFRÉN MARTÍN / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Sin perdón ni signos de impunidad en Q. Roo El diputado del PRD, Emiliano Ramos Hernández, anticipó que es probable que se interpongan nuevas denuncias contra exfuncionarios estatales como resultado del análisis de las cuentas públicas correspondiente al último año de la administración de Roberto Borge. Y es que los integrantes de la XV Legislatura Local iniciaron el proceso de revisión de los ejercicios fiscales de 2016, último año de la gestión del ex gobernador de Quintana Roo. En su calidad de presidente la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el legislador local reiteró que es probable que se interpongan nuevas denuncias en contra de quienes incurrieron en irregularidades en el ejercicio de recursos públicos estatales. “No se descarta haya más denuncias contra ex servidores públicos porque tenemos el compromiso de cumplir con esta obligación conferida por la Ley y adquirida con los ciudadanos”, advirtió. Hay que recordar que el Poder Legislativo ha interpuesto 27 denuncias en contra de 84 ex servidores públicos, de diversos niveles, por irregularidades cometidas en la ejecución de recursos. Emiliano Ramos manifestó que revisarán un promedio de 60 cuentas públicas de dependencias estatales y organismos descentralizados. Detalló que el análisis se dividirá en tres etapas: aquellas cuentas que no presentaron observación trascendental; aquellas con observaciones que ameritan la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) para ampliar información y derivar en sanciones administrativas y; aquellas que tienen denuncias penales.

