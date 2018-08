Sin multas temporalmente en pares viales de Cancún

El director de Tránsito municipal de Benito Juárez-Cancún, Rodrigo Alcázar manifestó que los llamados “pares viales” de las avenidas Xcaret y Coba son un éxito, pues a pesar de que mucha gente apenas los están usando están agilizando el tráfico vehicular y cuyo costo osciló en un millón 800 mil pesos la señalización vertical”.

Director de Tránsito municipal de Benito Juárez-Cancún, Rodrigo Alcázar

No obstante dijo en entrevista que para digitalizar los semáforos se requerían 80 millones de pesos. “Era hacerlos inteligentes, en realidad no paso. Yo pasaré a la nueva administración, ojalá lo hagan se trata de hacer inteligente 90 cruceros que estaban contemplados en este proyecto y mejorarían el tráfico en un 30 a un 40 %”.

En relación a la sincronización de semáforos, agregó el gasto era en tres etapas la primera era de 16 millones de pesos para cambiarle todos los controladores a los semáforos; otra más de 16 millones de pesos colocar 10 semáforos nuevos, además 4 millones de pesos en los software, para hacerlos centralizados y la última hacerlos inteligentes que eran como 35 millones de pesos, destacó.

No hubo mayores gastos

Agregó que todo lo demás “no lo han donado, todo lo que hemos hecho con recursos propios de la dirección. Se ha gastado en pintura, pero te apuesto que en toda la administración no hemos gastado más de 80 mil pesos en pintura y hemos pintado bastantes calles la señalización de la señalética la hacemos con vinil, no hemos gastado más de 50 mil pesos, en fin trabajábamos con recursos propio”, recalcó.

Sin embargo , dijo, “ahora desde Plazas Outlet hasta el kilómetro 1 de la Zona Hotelera no se hace en más de seis minutos, al tiempo de aclarar que no se está multando a ningún conductor en tanto no esté bien conocidos los sentidos de estas vías”.

“En la mañana sobre la Xcaret antes te podías tardar hasta 30 minutos; nada más para cruzar la avenida Andrés Quintana Roo te podías tardar 10 minutos”, recalcó.

Agilizar el Centro

“La avenida Andrés Quintana Roo sigue sin tráfico, la avenida Xcaret ya se ve cargada y vamos a ver cómo se comporta la Coba en la tarde y noche”, puntualizó, al tiempo de que en la Avenida Caba hubo un “cuello de botella”, al prohibirse la vuelta a la izquierda en la Xcaret y la gente no sabe dar la vuelta inducida lo que provocó un poco de conflicto, nada grave, pero conforme la gente este aprendiendo a dar la vuelta inducida, sobre todo el transporte público ahí se ve a eliminar dicho cuello de botella”.

Añadió que se prohibirá la vuelta a la izquierda para los que la dan en la avenida Andrés Quintana Roo , además de los que vienen de la avenida Colosio que también será prohibida, con esto la avenida Cabah, la avenida La Luna…, lo que daría una avenida muy fluida desde la Nichupté hasta la 20 de noviembre”.