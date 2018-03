JESÚS FAUDOA / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Sin miedo a comparecer ante el Congreso Héctor José Contreras Mercader, oficial mayor de Benito Juárez, afirmó que no hay por que temer ante la comparecencia que se aprobó en días anteriores por parte del Congreso del Estado. Esto se dio a conocer gracias a que unos legisladores coincidieron en la necesidad de estar al tanto de los datos relacionados a la transacción de ciertas irregularidades en la renta de unas patrullas por parte del ayuntamiento de Benito Juárez, por lo que solicitaron al oficial mayor rendir cuentas. El funcionario indicó que se encuentra en espera de la comparecencia que solicitó el Congreso del Estado, la cual aún no tiene fecha, e indicó que acudirá sin temor alguno ya que “el municipio siempre ha actuado con transparencia y está abierto a aclarar cualquier duda o inquietud que exista. Tenemos todos los papeles en orden”. Los miembros del Congreso aprobaron la comparecencia el lunes pasado para aclarar la adquisición de patrullas, uniformes y equipamiento, así como la inversión total en seguridad pública. “Hay que recordar que todo lo que sea equipamiento es un instrumento que marcan las normas del secretariado nacional de seguridad pública, por lo que no hay irregularidades, es un proceso de licitación que está abierto a cualquier proveedor”, expresó Contreras Mercader. El oficial afirmó que hay aproximadamente 110 patrullas en funcionamiento en el municipio de Benito Juárez y que se tienen bajo contrato de arrendamiento, que serán presentados ante el Congreso del Estado durante su comparecencia, así como la utilización de los recursos de Fortiseg 2017. También dijo que acudirá con todos los papeles que le puedan exigir para brindar una mejor transparencia y evitar que el trabajo del municipio se vea enturbiado por malos entendidos. Unidades activas Alrededor de 110 patrullas se encuentran actualmente en funcionamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

