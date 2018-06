Sin incremento para tortillas en lo que resta del año en Quintana Roo

El presidente de la Cámara de la Industria de la Producción de la Masa y la Tortilla en la zona sur de Quintana Roo, Julio Durán Sánchez, aseguró que a pesar de los incrementos que han registrado los insumos, durante lo que resta del año no aumentarán el precio del kilo de tortilla.

Destacó que se trata de un acuerdo emanado de los comerciantes de la masa y tortilla, luego del ajuste que se realizó en febrero pasado.

Como se sabe, el precio de la tortilla se encuentra liberado y son los productores quienes definen su precio. En febrero pasado, una parte de los industriales de este sector incrementó el precio del kilogramo al pasar de 16 a 18 pesos.

Julio Durán afirmó que a pesar de que han ocurrido incrementos en el costo de la materia prima, mantendrán sus precios durante lo que resta del año.

“Desde febrero pasó de 16 pesos a 18 pesos el kilo, pero por cuestiones de estrategias en algunos negocios se mantuvo en 16 pesos. En lo que resta del año no habrá algún aumento porque no solo afecta a la industria si no a la población”, afirmó.