Sin freno ataque a mujeres en Quintana Roo

Ni las marchas feministas, las denuncias en redes sociales y las quejas ciudadanas han detenido el ataque a mujeres en la zona norte de Quintana Roo. En las últimas 72 horas una docena de féminas fueron ultrajadas, golpeadas, violadas o asaltadas sin que la autoridad entregue resultados.

Las campañas de concientización y cuidado a las mujeres no tienen el resultado esperado. La respuesta es nula. Los resultados son pobres y la evidencia en contra del llamado sexo débil es cada más contundente, con resultados devastadores entre la sociedad.

Agresiones a féminas son cada ves mas evidentes en Cancún y Playa del Carmen

Marisol S.R, tiene 24 años de edad, vive en un asentamiento irregular por el rumbo de Rancho Viejo en la zona continental de Isla Mujeres. El servicio de transporte solo la lleva hasta la avenida principal. Camina más de 300 metros entre montazales, calles sin pavimentar y terrenos baldíos. En uno de ellos fue víctima de violación.

-Venia de mi trabajo, sentí que me seguían y cuando quise voltear el hombre me jaló, me tapó la boca y me dio un golpe…luego recuerdo poco, solo se que mi familia salió a buscarme esa noche por que ya era muy tarde y no llegaba a casa, recuerda entre sollozos.

Pero lo peor estaba por iniciar….en la Fiscalía General del Estado (FGE) fue revictimizada una vez más. Entre murmullos malintencionados y sonrisas maliciosas fue sometida a exámenes médicos forenses vergonzosos que lejos de darle seguridad, la hicieron sentirse más vulnerable aún.

Como ella, decenas de mujeres fueron abusadas en las últimas horas principalmente en Cancún y Playa del Carmen, en ninguno de los casos hubo detenidos, solo la presunción de que fueron victimas de delitos cometidos por personas del sexo opuesto -hombres-, que aprovecharon su fuerza, superioridad numérica y quienes sabe cuantas cosas más.

Espiral sin fin

Los ataques a mujeres se han convertido en una verdadera espiral sin fin. Desde el pasado viernes 13 y hasta el lunes 16 de noviembre han sido atacadas en diferentes puntos de la ciudad mujeres de diferentes edades y estratos sociales.

Con diferencia de horarios, atacan a una mujer en el Fraccionamiento La Selva en la Región 225. Caminaba por la calle principal del lugar cuando fue atacada por sujetos desconocidos quienes la golpearon, la desnudaron y la arrojaron al monte. La unidad 5710 de la policía preventiva acudió al sitio, pero, no hubo detenidos.

Otra mujer fue objeto de una persecución, tomó la Urvan de la Ruta 19 en Plaza las Américas, iba a su hogar, pero se percató que un hombre de gorra la observaba y no le quitaba los ojos de encima. Utilizó varios recursos hasta lograr pedir auxilio a su familia y ponerse a salvo, su verdugo se fue, pero la fémina tiene ahora problemas psicológicos.

Una joven de unos 20 años de edad sufrió un intento de “levantón” en el fraccionamiento Paseos del Mar, donde una pareja, según agentes ministeriales, intentaron llevársela por la fuerza…pidió auxilio y los vecinos de la zona salieron en su ayuda. No se logró el cometido por parte de los delincuentes.

El viernes 13 de noviembre, cerca de las 8:25 de la noche se reporta al 911, el hallazgo de una mujer con vida, desnuda y con signos de violencia, en la Supermanzana 228. Una mujer taxista hizo el hallazgo.

La víctima tenía golpes por todo el cuerpo y estaba atada. Más tarde se confirma que fue violada; el principal sospechoso es su novio, ya que, presuntamente, él fue quien vio por última vez a la fémina. Se inicia la carpeta 648/2020 por el delito de abuso sexual, pero hasta ahí.

El sábado continuó la agresión a mujeres, el 911 vuelve a recibir una denuncia de agresión física contra una fémina; realizaba ejercicio en la Supermanzana 32, cuando fue interceptada por su expareja sentimental…la agrede con palabras altisonantes y arremete a golpes contra ella. Alguien pidió auxilio al 911 y se logra detener al responsable.

El domingo 15 de noviembre dos mujeres son víctimas de abuso sexual. El primer caso se registra en la Supermanzana 259, Manzana 18, Lote 2, casa 16 en Paseos las Palmas, la mujer fue violada por un sujeto quien tras su fechoría huyó del lugar.

Por la tarde otra joven es atacada en la colonia irregular El Milagro, el agresor fue sorprendido por el padre de la víctima quien intenta defender el honor de su hija, en el hecho resulta lesionado de un machetazo y ahora, se debate entre la vida y la muerte.

Las agresiones denunciadas y conocidas continuaron el lunes 16 de noviembre. Vecinos alertan al 911 sobre el abuso sexual a una mujer en la Región 110, Manzana 31, lote 7, calle Jilguero del Fraccionamiento Paseos Kusamil, la policía, lconfirmó el hecho, sin embargo no lograron dar con el presunto responsable. La mujer fue llevada al hospital para su atención médica.

Los ataques a mujeres no se han detenido, contrario a ellos se incrementan. Cada vez con más salvajismo, a mansalva, a plena luz del día e incluso en el interior del domicilio de las victimas que poco han podido hacer para detener las agresiones.

El municipio Benito Juárez -Cancún en específico-, forma parte de la llamada alerta de género. A pesar de la implementación de políticas públicas encaminadas al cuidado y la protección de las mujeres, los resultados son pobres y el numero de victimas crecer en una espiral sin fin.