Sin fecha para reapertura de playas en Cancún tras el paso del huracán "Delta"

Han pasado seis días desde que el huracán “Delta” pasó por Cancún causando varias afectaciones, entre las zonas con daños se encuentran varias playas de la ciudad, donde los fuertes vientos causaron estragos, lo cual obligó a las autoridades a cerrar de nueva cuenta los arenales y al parecer aún no se tiene una fecha para la reapertura de estos importantes puntos turísticos.

Al respecto el director de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Vagner Elbiorn indicó que continúan realizando labores de trabajo para rehabilitación de las playas del Caribe mexicano, pero mientras tanto estos lugares permanecerán cerrados con el fin de evitar cualquier tipo de accidente.

Playas afectadas de Cancún permanecerán cerradas

Cabe recordar que las playas más afectadas por el huracán son Chacmol, Coral y Ballenas, donde la infraestructura de palapas y torres guardavidas colapsaron ante los fuertes vientos del fenomeno meteorológico, sumándose a los diferentes daños registrados en el municipio.

El funcionario detalló que otro punto importante en la decisión de mantener temporalmente las playas cerradas es mantenerlas limpias y retirar todos los vidrios, así como basura dejada en el sitio por “Delta”.

“Todas las playas tuvieron afectaciones, pero en las más afectadas estamos hablando de que no tenemos torres guardavidas porque volaron, desaparecieron, se las tragó el mar, las desapareció, entonces no tengo torres guardavidas y este es un tema importante y mientras no se tenga estas torres no se pueden abrir las playas municipales”, dijo.

Playas públicas de Cancún seguirán cerradas

Hasta el momento las únicas playas públicas de Cancún abiertas a los turistas y habitantes son Las Perlas, así como El Niño, sin embargo, esperan poder reabrir en los próximos días Playa Delfines, una de las más importantes del municipio.

El daño en las playas por el huracán “Delta”, frenó drásticamente la reactivación económica de Cancún, motivo por el cual las labores de rehabilitación se mantienen constantes y las autoridades buscan reabrir lo más pronto posible.

