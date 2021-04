Sin fecha para reanudación de vacunación contra el COVID-19 en Cancún

La Secretaría de Salud de Quintana Roo desconoce la fecha de reanudación de la campaña de vacunación contra el COVID-19 de adultos mayores de 60 años en Cancún, luego de que se agotarán las primeras dosis en el segundo día de la jornada.

Este miércoles, todavía se presentaron personas a las instalaciones del complejo deportivo Jacinto Canek, para llevar a sus abuelitos a vacunar contra el virus, sin embargo, fueron regresadas a sus hogares por el personal de seguridad que no les dio respuesta.

Hombres preguntando por las vacunas contra el COVID-19 en el complejo deportivo Jacinto Canek. Foto: Iván Cadena.

Tal fue el caso de Javier, quien acudió al complejo con su madre y padre de 80 y 82 años de edad, respectivamente, pero se entero de que las vacunas se habían agotado y las autoridades no supieron decirle cuándo podría ser reanudada la jornada.

"Ellos nos dieron este folio y ahorita vengo y me dicen que ya no hay vacunas, así nada más, no nos llamaron por teléfono o nos avisaron. No toman en cuenta que agendamos el día y ahorita prácticamente hay que re agendar la cita y no se vale", dijo el hombre en un tono poco molesto.

Este es el folio que recibió Javier para vacunar a sus padres que se quedaron sin vacunas. Foto: Iván Cadena.

Al igual que él, al menos otras 5 personas acudieron al complejo deportivo por la misma razón y obtuvieron la misma respuesta.

Se agotan vacunas en Cancún

El pasado 30 de marzo, la aplicación de las primeras 7 mil dosis de la vacuna Sinovac en Cancún terminó, gracias a la gran convocatoria que se registró en el municipio, cosa que no sucedió en otras localidades como Tulum y Playa del Carmen, donde los abuelitos se rehusaron al medicamento.

Durante su aplicación, personas de la tercera edad señalaron falta de organización en la jornada de vacunación en Cancún, pues el número de dosis se terminó antes de lo previsto, dejando sin vacuna a gente que hizo fila desde las 06:00 de la mañana.

De acuerdo con los usuarios, las autoridades no revisaron previamente los documentos y hubo quienes fueron rechazados al no contar con los requisitos, pese haber formado por horas. Mientras que otros desconocían por completo el proceso y, pese al anuncio de no tener más vacunas, decidieron seguir formando.

Reanudación podría darse la próxima semana

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la reanudación de la jornada de vacunación en Cancún podría darse durante la próxima semana, una vez que hayan finalizado las festividades de la Semana Santa.

Este miércoles arribó a la Ciudad de México un cargamento de más de medio millón de la vacuna rusa, Sputnik V, la cual podría ser suministrada para Quintana Roo, aunque eso dependerá de la Secretaría de Salud federal.