Sin energía eléctrica, agua, ni internet en telesecundaria de zona sur

Desde hace vario meses, la telesecundaria de la comunidad de Laguna Guerrero en el sur de Quintana Roo, no cuenta con energía eléctrica, Internet ni agua potable para el aseo de estudiantes y profesores.

Habitantes de la comunidad rural de Othón P. Blanco, señalaron que los estudiantes no pueden tomar cátedra en las instalaciones, a pesar del avance al color verde en el Semáforo Epidemiológico Estatal, ya que carecen de condiciones para ello.

En este sentido, Federico Argüello, resaltó que desde el inicio del actual ciclo escolar denunciaron las condiciones en las cuales se encuentran la telesecundaria del poblado.

Hacemos un llamado a la CFE para que vengan a reparar esto, no hay luz, no hay Internet, no hay agua y a pesar que vienen los maestros, pues no se puede hacer nada.