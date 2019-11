Sin depósitos en las tiendas de conveniencias en Cancún, checa el porqué

Tras varias denuncias por parte de usuarios que con frecuencia van a realizar depósitos en las tiendas de la cadena Oxxo, se dieron cuenta que en ningún establecimiento de Cancún, cuentan con el servicio, pero lo que dicen los empleados es por un mejoramiento en el sistema de seguridad de las tarjetas para brindar un mejor servicio a a los clientes.

Se supo que esto será temporal, aunque la cadena no explica hasta cuando se reanudarán dichos servicios, sin embargo, hoy al ir de nuevo a las tiendas afirman que el servicio ya se restableció, pero solo para algunos bancos, no para todos, lo cierto es que el sistema completo aún no se restablece, ante ello la cadena Oxxo dio un comunicado a través de un medio nacional y dijo lo siguiente.

“El 28 y 29 de octubre nuestros controles de monitoreo detectaron depósitos atípicos a cuentas bancarias. Ante ello, basados en nuestros protocolos de seguridad, decidimos suspender temporalmente dicho servicio para contener y corregir el incidente”,

Aseguraron que ningún cliente fue afectado tras lo ocurrido, por eso es que están mejorando sus sistemas de seguridad para evitar cualquier otra falla, además afirmaron que están haciendo lo posible para que no se demore tanto estos trabajos y los clientes vuelvan a disfrutar de estos servicios.

“Ningún cliente que efectuó transacciones en este periodo fue afectado. Estamos trabajando para restablecer el servicio en su totalidad en el menor tiempo posible”.

Concluyó diciendo que, “a través de sus unidades de negocio, FEMSA Comercio emplea a más de 180 mil colaboradores y atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días”, FEMSA es la empresa que tiene a las tiendas Oxxo y farmacias YZA, entre otras más.