Sin definir salarios en ayuntamiento de Othón P. Blanco

Aunque ya transcurrió la primera quincena de octubre, el presidente municipal de Othón P. Blanco, Hernán Pastrana Pastrana, aseguró que no se ha establecido aún su sueldo, ni el de regidores y directores, pero anticipó que no será mayor a 60 mil pesos mensuales.

En términos coloquiales, el alcalde manifestó que no existe interés de “agandallarse”, razón por la cual aplicarán una estricta austeridad en el manejo de los recursos.

Manifestó que de manera coordinada con el área de Tesorería analizan el tema de los salarios para quienes iniciaron la actual administración, en especial el suyo, pues es el que servirá de base para luego determinar el de funcionarios de primer nivel y regidores.

“Tenemos la intención de no ‘agandallarnos’, vamos buscando lo justo para no ofender a la sociedad. No me han fijado el salario pero estoy esperando lo menos, yo me pondría 60 mil pesos de salario mensual y de allá normalizar los sueldos que subsiguen”, dijo.