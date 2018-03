Carlos Matus / Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.-Sin ‘blanca Navidad’ No habrá Navidad, ni próspero Año Nuevo para al menos 376 mil trabajadores en Quintana Roo, que sobreviven al día laborando en la informalidad en diversos sectores, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017. Esto representa un 6% más que la registrada en el 2016, de acuerdo al indicador económico del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). La situación es grave, pues de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), hasta noviembre del 2017 existían en el estado 795 mil 743 trabajadores, dentro de su Informe Laboral de Noviembre del 2017, realizado por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. De acuerdo a la dependencia federal, del total trabajadores registrados actualmente en la entidad, 136 mil 532 trabaja por cuenta propia, ya sea a través de negocios familiares o prestación de servicios, mientras que 24 mil 631 no perciben alguna remuneración en efectivo, por lo que también es un sector que podría no recibir ningún tipo de prestación para fin de año, como lo es el aguinaldo. El rubro de la informalidad no se encuentra dentro de la estadística. Y es que de acuerdo a Enoel Pérez Cortés, delegado federal de la STyPS, este sector representa el 48% de la población económicamente activa y no tendrán un aguinaldo. “A esto se suma que entre el 2016 y el 2017 se ha incrementado un 6% la informalidad en la entidad, y alcanzamos tasas del 48% del total de la población económicamente activa y que se encuentra vulnerable ante la falta de un salario fijo, prestaciones y en este caso aguinaldo”, aseveró el delegado federal. Para Sebastián García Vázquez, originario de Córdoba, Veracruz, esta situación complica el panorama dentro de su hogar para final del año. Trabajador informal del sector turístico, vive de las propinas y comisiones que luego recibe por la venta de paquetes turísticos, pero no cuenta con ningún tipo de prestación.

“Sé que tendré que saber administrar lo que caiga desde comienzos de mes, pero todo lo que pueda juntar se irá el pagar algunas deudas médicas que salieron a lo largo del año, por lo que pues veremos cómo pagaremos los regalos y la cena de Navidad”, sentenció el trabajador informal.Esta situación no es privativa nada más de Sebastián.

De acuerdo al Inegi, al menos el 50% del aguinaldo y otras prestaciones de fin de año se van al pago de deudas, mientras que el resto va para regalos y la cena de Navidad y sin embargo, esto no es suficiente. Estimaciones de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) a nivel nacional, se presenta un déficit de entre el 20 y 30% entre las prestaciones que reciben los trabajadores asalariados y los gastos que tienen en diciembre, lo que genera estos recurran a préstamos y casas de empeño, es decir, inician el año endeudados. Esta práctica es más común entre los trabajadores del sector informal. Y a esto se suma que incluso, los trabajadores formales, también se encuentran en un problema. Por ejemplo, en Quintana Roo al menos 257 mil 392 trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos al día, recibirán de aguinaldo un promedio de mil 800 pesos, insuficiente, incluso, para cubrir una cena de navidad y año nuevo para una familia de cuatro integrantes, de acuerdo a la plataforma “Quien es Quien en los Precios” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Adrián López Sánchez, dirigente de la Coparmex, reiteró la importancia de que los patrones puedan realizar el pago de la prestación en tiempo y forma, pero también convido a los trabajadores a planear el gasto y así evitar convertirse en una estadística más de la cuesta de enero.