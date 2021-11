Sin alianzas el PRI no tiene posibilidades de ganar en 2022

El proceso electoral 2022 abre las posibilidades para que mujeres que hoy incursionan en la política se metan de lleno en la contienda, consideró el ex gobernador del Estado, Joaquín Ernesto Hendricks Diaz quien asegura que el estado está listo para ser gobernado por una mujer.

El ex mandatario quintanarroense señaló que además de que están dadas las condiciones para que una mujer tome las riendas de la entidad, la mayoría de las féminas expone, han demostrado tener capacidad para realizar su labor.

El ex gobernador del Estado, Joaquín Hendricks asegura que si el PRI no va en alianza a las elecciones del 2022 no tiene ninguna posibilidadd e ganar en las urnas

“Las mujeres han demostrado su eficacia, honorabilidad e identificación con las causas de la sociedad”, reconoce el ex gobernador de Quintana Roo, quien afirma que no es descartable incluso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se decida en 2022 por una fémina.

Pero anticipa que son los Estados los que tienen que dar el equilibrio de género que se requiere en las próximas elecciones, “son seis entidades las que van a las urnas, entonces no dudemos que vayan candidatas mujeres y hombres en igual de circunstancias”, refiere.

Hendricks Díaz afirma que el tricolor, “el partido en el que milito no está en un buen momento, por ello requiere de construir alianzas con otros grupos políticos y otros institutos políticos”, menciona con lo que adelanta que el PRI debe aceptar coaligarse en 2022.

Y sostiene que si los partidos políticos deciden ir solos a la contienda, entonces dependerán de los perfiles de los candidatos que postulen, “pero al PRI le conviene una alianza, sino la hay, hay pocas posibilidades de ganar”, refiere el ex mandatario.

