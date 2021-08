Sin agua quedan hoteles de Holbox por la mala calidad de los ductos.

Uno de los recuerdo que dejó el huracán 'Grace' en la ínsula de Holbox es que dejará al descubierto la débil y añeja estructura de los ductos de agua potable de la zona, y que a su vez la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) no ha podido subsanar.

Mala calidad de las líneas de agua potable dejan sin servicio a hoteleros en Holbox

La presidente de la Asociación de Hoteles de Holbox, Bárbara Hernández, dio a conocer que el desabasto de agua potable estuvo originado por el motivo de que la línea que provee el agua potable a este destino turístico está muy vieja y se encuentra en mal estado debido a que no se le han realizado los trabajos de mantenimiento adecuados, por parte Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, ya que tuvo que haber sellado las fisuras que se generaron el fuerte oleaje desde el paso del huracán 'Grace'.

Ante esta deficiencia, la líder hotelera señaló que es necesario que se realice la construcción de una segunda línea de agua potable para poder abastecer a la población de Holbox, aunque estimó que el costo para la realización de esta obra se estima sea de unos 20 millones de pesos.

Bárbara Hernández recordó que los hoteles de Holbox tuvieron que retirar a sus huéspedes al quedarse durante cinco días sin agua potable; ahora esa situación situación ya la están superando, puesto que algunos de los hoteles cuentan con una ocupación del 50%, pero existe el temor de que vuelvan a padecer por el mismo problema de desabasto de agua potable.

En este sentido, abundó que espera que la llegada masiva de turistas a Holbox se extienda por lo menos hasta el mes de septiembre, ya que asegura que apenas se están recuperando de las pérdidas a causa de la pandemia.

Subrayó que el turismo va llegando a la isla poco a poco, siendo los europeos quienes concurren ese polo turístico de Quintana Roo.

Finalmente, argumentó que sigue existiendo para la zona de Holbox un problema que no se ha podido remediar, como lo es la basura, dijo que aunque los embates del sargazo no ha sido tan severos, el caso de la recolección de la basura ha sido una situación que no se ha podido regularizar para la zona de Holbox, ya que asegura que la alcaldía municipal ha dejado de recogerla.



Sigue informándote en La Verdad Noticias

Síguenos en: Google News Facebook Instagram Twitter