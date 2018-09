Sin Remberto, cabildo avala transporte; Congreso analizará

Conforme a la ley de municipios en su artículo 177 inciso 2 el Congreso del Estado debe avalar la pró­rroga de concesión por diez años que otorgó el ca­bildo de Benito Juárez, afirmó el diputado Fernando Zelaya presidente de la Comisión de Comunicacio­nes y Transportes del Legislativo.

Después de que doce regidores aprobaran dicha prórroga a “espaldas del pueblo”, como lo sostuvo el presidente municipal Remberto Estrada, todo indica que se revertirá.

Y es que de acuerdo al legislador Zelaya como el edil Estrada y hasta el dirigente de Morena y ex di­putado Héctor Ortega Contreras, por tratar de apro­bar dicha prórroga se saltaron varias condicionantes como un dictamen previo avalado por el regidor de dicha comisión, Noel Pinacho, -quien votó en contra lo mismo que Estrada y otros dos regidores-, ade­más lo más importante que la ciudadanía estuviera de acuerdo.

Traición al pueblo

Los tres personajes en entrevistas por separado coin­cidieron en que el albazo que se dio fue en detri­mento del destino turismo más importante de Méxi­co y uno de los principales del mundo, pero lo más importante que las empresas concesionarias jamás se han preocupado en un buen servicio como se lo merecen los cancunenses y sus visitantes.

El transporte público en Cancún tiene mucha demanda de la ciudadanía, que pide calidad y buen trato.

En este sentido el diputado Zelaya manifestó que se tienen que cumplir con diversos requisitos para elaborar un dictamen, pero en caso contrario de no cumplir con lo establecido por la ley de municipios será cancelada la prórroga.

Por su parte, Remberto Estrada dijo que tam­bién de manera jurídica será abordado dicho albazo de una docena de regidores quienes no tomaron en cuenta a los usuarios y menos a los ciudadanos.

Remberto Estrada

Por su parte, el ex diputado Ortega Contreras de morena expuso que los regidores de su partido no cumplieron con los principios básicos de no robar, no mentir y no mentir por lo que solicitara junto con otros militantes sean sancionados Sondeos

De acuerdo con sondeos realizados entre los cancunenses y turistas los autobuses de pasajeros de las empresas Turicun, Maya Caribe, Autocar y Bon­fil cooperativa, no cumplen con los reglamentos de seguridad, transporte y tránsito, ya que por falta de mantenimiento y las décadas que llevan operando la mayoría de las unidades son unos “ataúdes rodan­tes”.