Siguen los levantones en Chetumal, se llevan a 3 hombres y una mujer

Mientras Chetumal dormía, cuatro personas estaban siendo sacadas a la fuerza de una casa en la Colonia Comité Proterritorio, por un comando armado quienes irrumpieron en el predio. A punta de pistola y bajo amenazas, fueron subidos a vehículos.

Los informes indican que los hechos ocurrieron pasadas las 4:00 horas de este martes 15 de noviembre, en el domicilio ubicado entre las calles Corozal con Tihosuco. Según los testigos, los criminales vestían con chalecos tácticos, encapuchados y con armas largas de fuego.

Se supo que las víctimas fueron identificadas con las siguientes iniciales, D. C. M; P. E. C. U; A. G. D. y M. C. M. M. esta última es mujer. Según las primeras investigaciones, las personas fueron trasladadas en 3 vehículos, uno de color blanco y dos de color obscuro y huyeron con rumbo a la Avenida Erick Paolo Martínez.

La FGE, estando en el lugar de los hechos, localizó un celular, presunto aparato de uno de los criminales, quien al salir de la casa se le cayó; descubrieron también, que los agraviados habían sido amenazados de muerte hace una semana por hombres armados, pero no le tomaron importancia.

Dentro de las averiguaciones, algunos vecinos indicaron, que las víctimas están involucradas en actos ilegales, pero esto aún no ha sido confirmado por la Fiscalía de Quintana Roo, lo cierto, es que abrieron la carpeta de investigación para localizar a los tres hombres y la mujer.