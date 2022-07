Sigue el conflicto laboral en el Hotel The Royal Cozumel

Continúan los conflictos entre trabajadores del Hotel The Royal y la empresa. Los empleados reanudaron su lucha laboral y, el reclamo por el pago de prestaciones que la CTM, se niega a realizarles y, que ahora amenaza con quitarlas tras haber denunciado que la agrupación sindical protege a acosadores sexuales y se roba las propinas.

En conferencia de prensa, los trabajadores del Hotel The Royal Cozumel señalan que continúan firmes y en la lucha para que sean respetados sus derechos laborales, por ello anunciaron que, ya afiliados a la CROC, el sindicato de la CTM principalmente Miguel Santamaría mantiene las amenazas contra ellos.

Los quejosos denunciaron que además de recibir amenazas y malos tratos, el hotel sigue sin querer transparentar el reparto de las propinas a los más de 140 trabajadores afectados, además de no entregar los documentos oficiales que aclaren el pago correspondiente a cada uno de ellos como corresponde.

"Desde el miércoles que cobramos la propina el cheque no tiene folio ni serie cómo es posible que nos estén pagando un cheque sin folio y sin serie no hemos ido al banco porque no hemos tenido el acceso al documento, y tampoco nos permiten entrar a la comisión para checar los documentos", se quejaron los trabajadores