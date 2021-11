Sigue Rafael Marín en la pelea por la gubernatura en 2022

Rafael Marín Mollinedo sigue en la pelea por la gubernatura en 2022. El director del proyecto Corredor Interoceánico dejó abierta la posibilidad de ser el candidato en Quintana Roo, “si las condiciones cambian”, pero por el momento dijo, seguirá a lado del presidente Andrés Manuel López Obrador en la encomienda que éste le asignó.

El funcionario federal señala que en su momento, consultó con el presidente de México, López Obrador el inscribirse como precandidato en Quintana Roo y, éste le dio una instrucción clara…”no, ni te inscribas”, orden presidencial dijo que atendió. El director del proyecto Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo asegura que si las condiciones cambian podría entrar a la contienda por la gubernatura en el 2022, tras destacar que varios precanddiatos le han dado a conocer que declinarían a su favor

La base ocho de la convocatoria emitida el pasado ocho de noviembre por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), establece que la Comisión Nacional de Elecciones del partido, podría en su momento, aprobar un registro único y definitivo -candidatura de unidad-, lo que abre la posibilidad a Marín Mollinedo.

Entrevistado luego de participar ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en la presentación del Gran Corredor Interoceánico y sus oportunidades de negocio para el Sureste mexicano, el también empresario señala que, “igual y las condiciones cambian, no podemos ya decir que no”.

Marín Mollinedo deja abierta la posibilidad para entrar a la contienda, “si las condiciones cambian”, pero por el momento enfatiza, seguirá a lado del mandatario del país López Obrador en la encomienda que éste le asignó.

Aclara que, si no recibe la venia -permiso- del presidente del país, no participará en la contienda…”yo no le puedo dejar tirado este proyecto al presidente, a mi sino me dan permiso yo no me muevo”, recalca Marín Mollinedo.

El también fundador de Morena en Quintana Roo detalla qué en su momento, consultó con el presidente López Obrador la invitación a participar, a inscribirse, “le dije, me están invitando del partido a que me inscriba tu como lo ves?; -No, ni te inscribas, así nada mas con esas palaras no me dijo más”, expuso el funcionario federal.

Menciona que él, está en el proyecto presidencial por el mandatario, “yo estoy en este proyecto por él, yo realmente vivía muy tranquilo en Quintana Roo y me pidió que yo me fuera a trabajar con él, y pues yo por seguirlo porque creo en su proyecto, estoy en lo que él me diga”, refiere.

- Esta descartado entonces?, cuestiona una reportera

-“Esa es una pregunta que no se, igual y las condiciones cambian no podemos ya decir que no”, responde Marín Mollinedo, quien reconoce que la inclusión de su nombre como aspirante a la gubernatura, había originado que incluso precandidatos ya registrados, declinaran a su favor.

La Verdad Noticias documentó el pasado nueve de noviembre, que el empresario Rafael Marín Mollinedo, había señalado que la búsqueda de la gubernatura no era algo que lo mantuviera intranquilo; de hecho mencionó que agradecía las muestra de apoyo de quienes lo candidateaban al cargo.

Candidato de unidad

Marín Mollinedo aún poder ser nombrado candidato de unidad en Morena. El documento -convocatoria-, de 13 cuartillas publicado en los estrados del partido el pasado ocho de noviembre, establece las reglas de registro para quienes deseen entrar en la contienda como precandidatos.

Pero tiene excepciones claras y establecidas en la propia convocatoria, que apegadas a los estatutos del partido, deja facultades a salvo a la Comisión Nacional de Elecciones para que nombre a un candidato único o de unidad y ahí, es donde Rafael Marín Mollinedo podría entrar.

La base ocho de la misma convocatoria, detalla que ante la imposibilidad de llevar al cabo una Asamblea Electoral como lo establecen los estatutos del partido, derivado de la pandemia por el Covid-19 y, reconocido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aunado a la falta de certeza y confianza en el padrón de militantes de Morena, con fundamento en el Articulo 44 inciso W, 46 inciso B, C y D de os estatutos, la Comisión Nacional de Elecciones en el inciso H, podrá aprobar una candidatura única y definitiva en términos del inciso T, del articulo 44.

En la base décima, la propia Comisión Nacional de Elecciones ejercerá la facultad del apatado F del artículo 46 de los estatutos de Morena y, ratificará la candidatura a más tardar el 22 de febrero del 2022; aunque se respetarán las etapas y calendarios de la normatividad aplicable.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticiad de hoy!