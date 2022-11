Siete dudas y un testimonio sobre la vasectomía.

"A veces todavía me resulta difícil creer que me he hecho una vasectomía", dice Blas Zambrano, de 33 años. Hace tres años se sometió al bisturí, en una operación muy sencilla que no le modificó ni su vida sexual ni lo hizo sentirse diferente.

"Mi vida sexual volvió a la normalidad a los pocos días de la vasectomía y el procedimiento, más la recuperación, si se puede llamar recuperación, fue tan fácil que parece un recuerdo lejano. Hay muy pocas molestias durante o después del procedimiento. En una escala de dolor de 1 a 10 fue un 1".

Recuerda que entró al consultorio, se recostó y el médico se encargó de todo. Fue algo muy rápido. "Preparó el área y unos minutos más tarde le pregunté cuándo iba a comenzar con el procedimiento y me dijo que había terminado. Eso fue todo, absolutamente sin dolor y no tuve molestia en absoluto. Todavía me impresiona lo rápido y fácil que es, así como la recuperación".

Exactamente siete días después, Blas estaba de vuelta en el gimnasio, llevando una vida normal. "Me imagino que la mayoría de los hombres se acercan a una vasectomía con varias inquietudes. Existe el miedo a lo desconocido, la vulnerabilidad, y el dolor y la incomodidad. Personalmente, mis preocupaciones iban desde dónde se realizaría el procedimiento, quién estaría presente y cuánto dolería o podría doler".

"Cuando llegó el momento, todavía había una parte de mí que quería salir corriendo. Sin embargo, era mucho peor preocuparse por eso de lo que realmente era. Fue más corto de lo que pensé, tal vez 20 minutos y te olvidas de los bebés para siempre".

Una opción segura

El Día Mundial de la Vasectomía, que se conmemoró el 18 de noviembre, aboga por la vasectomía como una opción segura y sensata para la anticoncepción masculina y promueve la capacitación de médicos que pueden realizar el procedimiento.

La vasectomía es un procedimiento anticonceptivo permanente que limita la transferencia de espermatozoides durante el coito. La vasectomía es segura y altamente efectiva para prevenir embarazos no deseados.

Desde su lanzamiento en 2012, este día ha sido adoptado en más de 30 países y es el mayor movimiento de planificación familiar y salud sexual centrado en los hombres.

1. ¿QUÉ ES UNA VASECTOMÍA?

De acuerdo con el doctor Eugenio Pablo Rodríguez Samada, urólogo especialista en Endourología y Laparoscopia Urológica, la vasectomía es una pequeña operación para prevenir el embarazo, también llamada "esterilización masculina".

"La vasectomía impide que los espermatozoides lleguen al semen cuando se eyacula. Sin esperma saliendo del cuerpo, no se puede dejar embarazada a una persona, sin embargo, todavía puedes tener un orgasmo y eyacular", dice.

2. ¿QUÉ TAN EFECTIVA ES?

"Estos procedimientos son casi 100% efectivos. En casos muy raros, las trompas pueden volver a unirse. Si eso sucede, los espermatozoides podrían salir del cuerpo y causar un embarazo", agrega Rodríguez.

Dice que los espermatozoides aún pueden salir por un tiempo, justo después de una vasectomía. Por ello, es importarte hacerse la prueba de seguimiento para verificar y saber cuándo se puede dejar de usar otro método anticonceptivo.

3. ¿HAY EFECTOS SECUNDARIOS?

"Es posible que tenga un poco de dolor leve después, junto con algo de hinchazón en el escroto y posiblemente un poco de sangrado. Pero estos no ocurren con frecuencia y, si lo hacen, no suelen ser graves", explica el experto.

Las complicaciones no son comunes, pero, si ocurren, pueden incluir hematomas, inflamación e infección. Casi nunca son graves, pero se debe avisar al médico si tiene síntomas.

4. BENEFICIOS DE UNA VASECTOMÍA

"Si no quiere tener hijos, es la forma más confiable de control de la natalidad que puede obtener. Es menos probable que cause problemas que una mujer con una ligadura de trompas, y es menos costosa. Una vasectomía es un costo único que incluso puede estar cubierto por su plan de seguro", dice Rodríguez.

Así que, si estás preocupado por tu deseo sexual, no lo estés. El procedimiento no afectará su nivel de testosterona, erecciones, clímax, deseo sexual ni ninguna otra parte de su vida sexual, según el experto.

5. ¿CUÁNDO PUDO VOLVER A TENER RELACIONES SEXUALES?

"Dale unos días, se debe usar un método anticonceptivo hasta obtener una prueba que muestre que el semen está libre de espermatozoides. Puede hacerse esta prueba una vez que haya tenido entre 10 y 20 eyaculaciones después de la vasectomía", recomienda el urólogo.

Si los resultados muestran que todavía hay espermatozoides en el semen, el médico le pedirá que regrese más tarde para hacerse la prueba nuevamente. Esa es la única forma de saber si estás limpio.

6. ¿LA VASECTOMÍA PROTEGE CONTRA LAS ETS?

"No. Hay que seguir usando condón masculino para obtener la mejor protección contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual".

7. ¿SE PUEDE REVERTIR UNA VASECTOMÍA?

Algunas veces, pero revertir una vasectomía no es fácil y no siempre funciona. "No se haga el procedimiento a menos que esté seguro de que no querrá tener hijos en el futuro", sugiere el experto.

Los tipos de vasectomía que existen

Vasectomía convencional

El médico hace cortes en el escroto para llegar a dos tubos. Cada tubo se llama conducto deferente; y tiene uno para cada testículo. El médico extrae un pequeño trozo de cada tubo y deja un pequeño espacio entre los dos extremos. También es posible que corten cada extremo, pero los amarrarán con una puntada.

Vasectomía sin bisturí

En este tipo de vasectomía, según el médico, se palpa cada conducto deferente debajo del escroto y utiliza una pinza para mantenerlo en su lugar. Luego se hace un pequeño orificio en la piel, la estirarán y levantarán cada conducto deferente. Lo cortarán y posteriormente lo sellarán con puntos.

