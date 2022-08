Siente Quintana Roo ligeras vibraciones por sismo al norte de Honduras

Las alarmas y alertas se prendieron en Quintana Roo, tras un sismo de 5.7 grados al norte de Honduras y a 259 kilómetros al sureste del estado. Autoridades informaron que no hay afectaciones en los 11 municipios de la entidad.

En entrevista con Antonio de Jesús Riveroll Ribbon, director de Protección Civil en Benito Juárez, Cancún, confirmó que todo Quintana Roo activó los protocolos de seguridad en caso de sismos y los recorridos continúan, principalmente en las zonas donde hay edificios altos.

“Aquí en Cancún seguimos en recorridos en hoteles y edificios altos, pero hasta el momento no hay reportes de afectación. Tampoco en la zona sur no hay reportes de afectación, en el grupo donde está nuestro director y las demás direcciones no han reportado incidentes mayores, más que ligeras vibraciones”, dijo.

¿Hay alerta de tsunami en Quintana Roo?

No hay alerta de tsunami ni en Cancún

Mencionó que tampoco hay alerta de tsunami ni en Cancún, ni en el sur de Quintana Roo, pero reiteró que los trabajos coordinados con la Secretaría de Marina y la Coordinación Estatal de Protección Civil, siguen activas, pero recalcó que “no hay afectación hasta el momento”.

Invitó a no caer en falsas noticias, que solo buscan crear pánico entre la población.

Protocolos de seguridad

Recordó que ante este tipo de fenómenos, lo primero es guardar la calma y evacuar; “antes de entrar a un edificio, donde se haya sentido, verificar que las instalaciones estén en orden y no hayan sufrido afectación. Si el sismo se siente en el lugar, lo primero es salir”, recomendó.

¿Dónde se sintió el sismo?

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó en el mar Caribe y tuvo una profundidad de 10 kilómetros al norte de Honduras y a 259 kilómetros al sureste de Quintana Roo. Chetumal sintió las ligeras vibraciones.

