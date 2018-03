Elizabeth Morales/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- “Siempre fui de rescatar perros”: Jésica Hernández. De una sola camada de perritos pueden llegar a nacer hasta 32 mil perritos y hablando de gatos pueden ser hasta 90 mil gatos en un aproximado de 20 años, dice la fundadora de Animalistas Cancún, Jésica Hernández Ella es originaria de la CDMX, fundadora de Animalistas Cancún, es comunicóloga y editora de profesión, pero su pasión por ayudar siempre estuvo presente, y ahora lo hace por medio de su asociación. ¿Por qué llegas a Cancún? Llegué a Cancún después de terminar la universidad, estuve en proyectos de cine y vine a probar suerte para ver cómo me iba y la verdad es que me encantó y no me veo regresando a la ciudad. ¿Cómo empieza Animalistas Cancún? Cuando llegué me incorporé a algunas asociaciones de ayuda. Desde muy chiquita siempre fui como de ayudar y cuidar a los animales. Antes de llegar a Cancún, ya había tenido la experiencia que de uno en uno, se me juntaron 10 perros, y bueno, antes no había mucha información de esterilizaciones, de la problemática en sí y se hacían los rescates como podías, al llegar a Cancún me doy cuenta que la problemática es mayor y por más que las asociaciones te quieran ayudar siempre se necesita mucha ayuda. ¿En qué momento empiezas a rescatar animales? Empecé por que en ese momento las asociaciones ya no me podían aceptar a los perros por que ya estaban llenas, siempre fui de rescatar perros y de uno en uno, llegamos tener más de 40 para alimentar. Hemos tenido hasta 80 perros en casas temporales y la asociación sale de que ya no podíamos solventar los gastos entre amigos, al hacer la asociación empezamos con las campañas de esterilización.

