Sicarios disparan en 15 ocasiones contra una casa de la 517 en Cancún

Varios casquillos percutidos fueron hallados la mañana de este día frente a un domicilio ubicado en la supermanzana 517, calle Puc, fraccionamiento Barrio Maya, en Cancún, luego de que sicarios dispararon contra la casa, causando daños materiales.

Los informes indican que los hechos ocurrieron pasadas las 10:00 horas, aproximadamente. Los vecinos reportaron que habían escuchado detonaciones por arma de fuego en la zona, por lo que solicitaron el apoyo de la autoridad.

En minutos, elementos de la Policía Quintana Roo llegaron al sitio y confirmaron la denuncia, motivo por el cual dieron parte a la Policía Ministerial y a Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de todos los rastros en la escena.

Los vecinos dijeron que los habitantes del predio no se encontraban y según son ciudadanos apodados como “los húngaros”, pero no detallaron si en realidad son extranjeros o no. Dicen que el posible motivo es por cobro de derecho de piso, incluso, una advertencia, pero esta información no ha sido confirmada por la FGE.

Se supo que durante y después del ataque armado, los agentes policíacos no reportaron personas heridas o vidas que lamentar, lo cierto, es que las investigaciones continúan para tratar de dar con el paradero de los delincuentes e indagar el motivo de esta agresión.

La identidad del dueño de la casa aún no se sabe.

