Sicarios disparan al "Kalimba" en Playa del Carmen.

Sujetos armados ingresaron ayer a la zona de invasión In House en Playa del Carmen en donde ubicaron y acorralaron a un sujeto identificado como "El Kalimba", tras dispararle, los sicarios se retiraron, sin embargo la víctima logró sobrevivir y fue enviado de emergencia a un hospital.

Los hechos se registraron ayer en la zona de invasión de In House, en Playa del Carmen, en donde se desbordó la narcoviolencia, luego que pistoleros intentaron ejecutar al "Kalimba" en la zona irregular In Huose, quién resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital General, a bordo de una ambulancia particular.

Fue alrededor de las 17:30 horas sobre la avenida Gran Bahía con Lilis en la zona Irregular In House, sitio conocido por ser escenario de sangrientas ejecuciones, donde llegó la Policía Municipal a querer poner orden, pero estos los habitantes confrontaron a los uniformados debido a su falta de resultados.

Entre los argumentos, los vecinos de la zona explicaron que no querían tantas patrullas en la zona, sino una ambulancia; denunciaron que los policías solo sirven para acordonar con cinta mientras que las ambulancias brillan por su ausencia y en una emergencia ayudan a salvar a los lesionados.

Hasta el momento se sabe que fallaron los sicarios en la ejecución de un hombre que solo saben apodan "Kalimba" en In House, pero destaca en el reporte que la gente no quería que llegara la policía, sino una ambulancia, porque la víctima se desangraba a causa de las profundas heridas de bala.

Los pistoleros fuertemente armados, dispararon durante la tarde de este domingo, alrededor de las 17:30 horas sobre la avenida Gran Bahía con Avenida Lilis en la peligrosa invasión In House, escenario de sangrientas ejecuciones, donde llegó la Policía Municipal a querer correr a la gente pero estos les respondieron agresivamente. Porque solo querían una Ambulancia para llevar al herido al Hospital, porque esta grave.

