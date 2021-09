Si no les gusta la reelección, no voten por ellos: Pablo Bustamante

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) , Pablo Bustamante Beltrán criticó a quienes se oponen a la reforma electoral que busca la reelección hasta por 12 años de los legisladores locales ..."sino les gusta, que no voten por ellos", sostuvo.

Durante una entrevista con medios locales el líder del llamado partido del tucán, atajó las inconformidades de empresarios, líderes de la sociedad civil, representantes de organizaciones y dignatarios mayas, que han manifestado su rechazo a la pretendida reelección.

El dirigente del PVEM asegura que la mejor valoración es la de los ciudadanos en las urnas y son ellos los que deben decidir si hay o no reelección a 12 años con los diputados locales

El dirigente partidista sostuvo que desde hace varios días diferentes personas -en su mayoría empresarios-, están duro y dale con que no quieren la reelección y, que los resultados de los legisladores son pobres, pues entonces que no voten por ellos, reiteró.

“La situación es muy sencilla -dijo-, ellos -los empresarios-, dicen no querer la reelección por 12 años, pues sino quieren que se reelija, pues que no voten por él”, enfatizó Bustamante Beltrán quien señaló que el tema se define a través del sufragio y no de opiniones.