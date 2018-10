Si no hay denuncia, sigue la corrupción

El 99 por ciento de los actos de corrupción no son denunciados porque los ciudadanos dudan de los organismos responsables de investigarlos y porque tampoco creen que habrá castigo para los responsables.

Por ello, para el integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Raúl Cáceres Urban, es necesario impulsar la cultura de la denuncia.

Destacó que existe debilitamiento de la credibilidad de las instituciones, lo que hace necesario impulsar desde las escuelas temas de prevención en materia de anticorrupción, democracia, derechos humanos y valores en general.

Incluso, señaló que ya han presentado la propuesta para que en la curricula de educación básica se incluyan estos temas que resultan fundamentales para la sociedad.

Hay que destacar que en el ámbito internacional, México es percibido, entre expertos internacionales, como una nación muy corrupta.

Incluso, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional, nuestro país ocupa la posición número de 135 de 180 en materia anticorrupción.

Raúl Cáceres consideró importante que los niños sepan reconocer desde pequeños los actos de corrupción para evitarlos y esto solo se logará si se les inculca los valores necesarios.

Insistió que falta de la cultura de la denuncia y de credibilidad de las instituciones, son las principales causas por las cuales no se denuncian el 99 por ciento de los casos de corrupción.

“Sabemos de muchas cosas por las redes sociales, que suben casos facturación fantasma u otras situaciones, pero en realidad no son denuncias y no podemos seguir en ese tipo de prácticas, no deben sólo darse a conocer en las redes sociales deben seguir un conducto institucional”, dijo.