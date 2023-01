Shakira y BZRP: Desmenuzando la canción viral contra Piqué y Clara Chía

Análisis de Sesión 53 de Shakira y BZRP

El artista argentino BZRP, ha logrado colaborar con Shakira, y tal parece que como hemos sido testigo con Residente, Nathy Peluso, Quevedo y Alemán, tiene la facilidad de sacar la parte más visceral y humana de cada uno de los 53 artistas con los que ha colaborado desde 2019, pero con Shakira liberó a la Loba.

Sesión #53 con Shakira ha logrado posicionarse como uno de los temas más populares del momento en tan solo 16 horas ha acumulado un total de 31 millones de reproducciones, es decir un promedio de casi 2 millones de reproducciones por hora o 32 mil veces por minuto tan solo en Youtube.

Shakira aprovechó la oportunidad para descargar todo el sentimiento acumulado del proceso posterior a su separación, que a diferencia de los temas anteriores cómo Te Felicito con Rauw Alejandro y Monotonía con Ozuna relatan el descubrimiento de la infidelidad y la ruptura de su relación con Gerald Piqué.

En la nueva canción resalta una frase: “Una loba como yo, no está pa’ novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

En esta estrofa Shakira se autodenomina Loba, título del sencillo y del álbum de estudio de 2009 que la impulsó en su carrera a la consolidación en Estados Unidos, en momento previo a conocer a su ex marido, esta canción habla de una mujer que explora su sexualidad que había estado reprimida.

“A ti te quedé grande… y por eso estás con una igualita que tú”, Shakira le lleva exactamente 10 años a Piqué y cumplen años el mismo día. Respecto a la fortuna Shakira acumula 300 millones de dólares contra los 80 de Piqué.

“Yo entendí que no es culpa mía que te critiquen”, con esto le da la vuelta a la página a Monotonía, tema anterior en el cual parece estar en duelo por Piqué y todo lo que se perdió en el ámbito familiar.

“Yo solo hago música perdón que te sal-Pique”, aquí fue directa la dedicatoria.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, en esta estrofa Shakira cuenta por primera vez parte del proceso de separación desde su trinchera, hecho que no había sido público, además reveló que en los problemas con Hacienda en España, tuvo que ver su exmarido.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran las mujeres facturan”, esta es la justificación de convertir su dolor en dinero precisamente con este tema.

“Tiene nombre de persona buena Clara-mente no es como suena”, aquí Shakira hace el señalamiento de la tercera en discordia al referirse a Clara Chía, la actual pareja de Gerard Piqué.

“Del amor al odio hay un paso”, ya no hay amor hacia Piqué por parte de Shakira. Ya lo superó.

“Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, aquí el sarcasmo de Shakira es en contra de su nueva relación.

“No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo”, Shakira hace evidente el desgaste físico que se le ha notado al exfutbolista del Barcelona.

“Yo valgo por dos de 22”, hace referencia a la edad de Clara Chía, que tenía cuando se metió con Piqué, o sea hace un año, cuando Shakira tenía 44, que es el doble de 22, por lo que este juego de palabras encaja perfecto, pues señala que es más que la nueva amante de Piqué.

“Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”, siguen las comparaciones entre ambas mujeres dejando en claro que Shakira es más que Clara en muchos aspectos, esto usando analogías con marcas reconocidas.

“Vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, aquí Shakira le dice tonto a Piqué.

“Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mi todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también”, Shakira se va de España, se siente presa y asediada en su casa, ella dejará la casa y le da permiso de llevar a Clara Chía a vivir en esa casa.

Shakira ha superado a Piqué.

Video de Sesión #53

En el video de este tema vemos a ambos artistas en un estudio de grabación, todo al estilo de BZRP, mientras él productor está en las consolas y el piano, Shakira se encuentra en el micrófono, durante la canción, la colombiana aprovecha cada una de las cámaras y en una escena se vuelve una caricatura, haciendo homenaje al tema Te Aviso, Te Anuncio.

La canción Te Aviso, Te Anuncio, es un sencillo de 2002 del álbum Servicio de Lavandería, su primer álbum bilingüe que habla de que, debido a la infelicidad que un hombre le provoca decide marcharse y es la canción de donde sale la frase “Que el cielo y tu madre cuiden de ti”.

