"Ser gobernador no es algo que me ilusione": Rafael Marín

E insiste, “le estoy muy agradecido a la gente que se ha manifestado a favor de que yo pudiera ser el candidato. Pero yo siempre lo he dicho y lo sostengo: no ando buscando candidatura para gobernador”, reitera una vez más.

El empresario Rafael Marín asegura que no le ilusiona ser gobernador y, que desde 1988 que participó en la política en Tabasco junto al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció no violver a ser candidato

Pese a no descartarse para la contienda electoral del 2022, Rafael Marín Mollinedo uno de los aspirantes a la gubernatura del Estado afirma que, en lo personal no se ha planteado ser mandatario de Quintana Roo , "no es algo que me ilusione", recalca.

Rafael Marín Mollinedo concluye; “lo he dicho, yo no me he ilusionado con llegar a ser gobernador, nunca me lo planteé, sinceramente”, dijo tras recordar que en 1988 incursionó en la política en Tabasco y tras la experiencia sostiene, ofreció no volver a ser candidato.