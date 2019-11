1 /11 ¿Sentiste frío o heladez en Cancún? Estos son los memes del clima ¿Sentiste frío o heladez en Cancún? Estos son los memes del clima ¿Sentiste frío o heladez en Cancún? Estos son los memes del clima ¿Sentiste frío o heladez en Cancún? Estos son los memes del clima ¿Sentiste frío o heladez en Cancún? Estos son los memes del clima ¿Sentiste frío o heladez en Cancún? Estos son los memes del clima ¿Sentiste frío o heladez en Cancún? Estos son los memes del clima ¿Sentiste frío o heladez en Cancún? Estos son los memes del clima ¿Sentiste frío o heladez en Cancún? Estos son los memes del clima ¿Sentiste frío o heladez en Cancún? Estos son los memes del clima ¿Sentiste frío o heladez en Cancún? Estos son los memes del clima

Cancún llegó a los 16 grados centígrados y lo que en el resto de la República Mexicana puede ser un clima agradable, en esta ciudad puede ser el fin del mundo, porque una cosa es aguantar 50 grados centígrados en la sombra en el verano en la península de Yucatán, pero 16, sólo en las oficinas en donde todos usan suéter.

Pues está temperatura fue la que se sintió está madrugada y parte de la mañana, cuando nadie quería levantarse de sus deliciosas camas o de sus tapizadas hamacas en donde la colcha de tigre, pavorreal, venado o caballo hicieron “paro” para no sentir la heladez del piso cancunense.

Pero eso no fue todo, la gente tenía que bañarse, bueno disque báñarse, unos solo se hicieron el famoso baño ruso, en el que solo se lava la cara para tenerla limpia, sin embargo hubo uno que otro valiente que intentó bañarse con el agua directo del tinaco y hasta el aire se le fue por lo frío que estaba.

Y si la ducha era dolorosa, sentarse en una taza congelada fue la peor sensación que las mujeres pudieron sentir al momento de ir a hacer sus necesidades, o incluso tomar una mototaxi para llevar la compra del súper era terrible pues se sentía que el aire cortaba la piel.

No es por exageración, pero la gente de la zona no está acostumbrada a este tipo de clima, sin embargo no todo es malo puesto que también se disfruta más dormir, ver Netflix, tomar bebidas calientes y sacar él outfit que tanto queríamos, los suéter nos hacen ver más delgados y los memes son lo mejor de todo, es por eso que te dejamos los mejores para que te rías si es que te identificaste.