Señora violenta de Cancún golpea a joven por pedirle que use cubrebocas

Señora violenta de Cancún golpea a joven a por pedirle use cubrebocas

Una señora violenta atacó a una joven en el transporte público esto debido a que la joven le solicitó usar el cubrebocas y está se negó, esto fue presenciado por las personas que usaron la combi y vieron el espectáculo protagonizado por la mujer de rojo y que dejó herida a la señorita que solicitó hiciera caso a las medidas de seguridad.

Según una denuncia realizada a través de las redes sociales en una página de denuncias en Cancún, la señora vestida de blusa de color guinda, golpeao a una joven trabajadora, cuando esta violenta señora bajo de la combi y como desquite por haberla exhibido en la van esta le rompio el labio de una forma espantosa.

El uso del cubrebocas en el transporte es obligatorio

La agresión sucedió en el fraccionamiento Vista Real, en la región 255 a las 6:30 de la tarde, cuando la señora agresiva se subió a la van de transporte, en ese momento el chofer le pidió que usara el cubrebocas a lo que esta se negó rotundamente y pasó a sentarse a lado de una trabajadora, quién por saud le pidió que se pusiera un cubrebocas.

Mujer agresiva ataca a joven en Cancún

Señora agresiva le rompe el labio a joven que pidió que use cubrebocas

Esto fue suficiente para que la señora agresiva se enojara y comenzara así a agredir verbalmente a la joven que solo pedía que usara, por higiene, su cubrebocas, pero eso no fue todo, cuando esta “salvaje” pidió parada y la unidad se paró, esta golpeó y rompió el labio de la joven y le rasgó el cuello.

En la calle se pide el uso del cubrebocas como medida de prevención al Covid 19

Ante el ataque, vecinos del lugar se comunicaron al 911, por lo que llegó una patrulla de policías preventivos y buscó a la agresora, pero no dio con su paradero. Es importante salir a las calle y respetar las medidas de higiene y seguridad, en caso de que no le guste usar el cubrebocas mejor no salga de su casa.