Sembramos árboles para que Beristain vea los baches: vecinos.

Ante la gran cantidad de baches que se han formado en calles y avenidas de Playa del Carmen, integrantes de la asociación civil Vecinos Unidos Playa del Carmen AC, a través de su dirigente, Marcos Antonio López Días, procedió a plantar palmas y especies de ornato para alertar a los conductores la peligrosidad del sitio.

Al respecto, Marcos Antonio López Días, encabezó la siembra de las plantas para alertar a los conductores y llamar la atención de la alcaldesa de Playa del Carmen, Laura Beristain, a quien responsabilizó del abandono en que están las principales vialidades de la ciudad.

“Vamos a venir a tapar estos hoyos, porque la autoridad no quiere hacer caso por apática y no quiere venir a solucionar la situación que hoy en día los ciudadanos transitan por la vía muy transitable, por eso pedimos y señalamos con estas plantas, aunque realmente las plantas no tienen la culpa de la situación que vivimos hoy en día en Playa del Carmen”, comentó en entrevista.

Durante el evento llamó a los empresarios y a la ciudadanía a donar material pétreo para utilizarlo en el relleno de los baches, así mismo llamó al gobernador Carlos Joaquín, al presidente de la República y al presidente municipal para trabajar en beneficio de los quintanarroenses.

Advirtió que las acciones por parte de la ciudadanía continuarán antes que pudiera suscitarse algún accidente, por lo que la siembra de plantas y árboles en los baches seguirá, e invitó a la ciudadanía a sumarse a los trabajos y buscar tener buenas vialidades en Playa del Carmen.

“Mira yo en lo personal reconozco que nos equivocamos al elegir a una mala persona, porque te voy a decir una cosa, el partido no es malo, es mala la persona, el apellido de la persona es malo, porque ya los que vienen son mañosos, perro que come huevo jamás pierde la maña”, sentenció.

