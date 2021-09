Semáforos viales en Cancún hacen adivinar el paso de los automovilistas

La ciudad de Cancún presenta una severo peligro para los transportistas que circulan por sus calles y avenidas en las que los semáforos viales no funcionan por falta de mantenimiento.

Automovilistas piden que se arreglen los semáforos de la ciudad de Cancún.

El recorrer algunas de las calles de Cancún en vehículo se torna un tanto 'kamikaze' por algunos conductores, ya que el mal funcionamiento de los semáforos provoca que algunos de ellos tengan que adivinar si el color es verde o rojo en algunos de ellos.

"En algunos semáforos me ha tocado que no se si estoy en verde o en rojo, ya me doy cuenta hasta que me empiezan a tocar el claxon los demas autos", explicó Janet Güemez, oriunda de Cancún.