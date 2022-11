Selección Mexicana satura restaurantes y bares para ver México Vs Polonia

Los sport-bar se vieron saturados este día debido a que se transmitió el primer partido de fútbol de la Selección Mexicana, lo que provocó que cientos de personas se reunieran en grandes cantidades. El lugar con más gente fue Malecón Las Américas en donde todos los restaurantes, bares y sport-bar lucieron llenos hasta no poder admitir a nadie más.

En la avenida Yaxchilán, cerca de la Avenida Kabah, donde se encuentran los restaurantes familiares, se sumaron a la proyección del partido de fútbol en el que jugarían México contra Polonia.

Estos restaurantes registraron un lleno total en sus mesas mientras se transmitió el partido de México, las camisetas verdes de la selección fueron las favoritas y el código de vestir fue blanco o verde. En el caso de XB Restaurante, todas las mesas se ocuparon con aficionados, esto se evidenció por las playeras de la selección, recientes y de otros mundiales.

La fiesta se vivió en Malecón Américas

Selección Mexicana satura restaurantes y bares para ver México Vs Polonia

Otra de las zonas de la ciudad en donde se vivió el primer partido de la selección fue en Malecón las Américas en donde todos los restaurantes que transmitieron el partido se llenaron, se registró el 100 por ciento de ocupación y muchas personas se quedaron sin la oportunidad de lograr ver el partido en la comodidad de un restaurante o un Bar.

El ánimo se vivió en en Don Carbón, que aunque estaba totalmente lleno, los transeúntes se acercaron para poder ver el partido, el momento más emotivo fue cuando Memo Ochoa, el portero de la selección de México paró un penal polaco, lo que hizo vibrar a todos los que veían el partido.

En Hooters, ya no cabía nadie más y la gente estaba muy metida en el partido de fútbol, para muchos la selección dio una gran sorpresa con el resultado pues aunque no ganó, tampoco perdió, es decir consiguió un empate.

Selección Mexicana satura restaurantes y bares para ver México Vs Polonia

La Palapita de Cancún también lució saturada de personas y como ya no había espació muchos se quedaron mirando las pantallas aunque no pudieron consumir alimentos o bebidas, La Taberna de los Amigos, se llenó y no permitieron la entrada de nadie más, pues ya estaba saturado el lugar de personas aficionadas.

En la zona centro, sobre la avenida Tulum, el partido de la selección de México no tuvo convocatoria y no atrajo a comensales durante las dos horas del partido, el medio tiempo y los minutos de reposición.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí