Seis meses sin Fernanda Cayetana

El dolor de una madre por encontrar a su hija continúa. Deysi Blanco no ha descansado desde el 21 de julio del 2022, último día que vio a su pequeña, Fernanda Cayetana Canul, de 12 años, en la zona continental de Isla Mujeres.

Este 21 de enero se cumplen seis meses de su desaparición y aún no hay rastros de su paradero, aunque el presunto culpable ya fue detenido. Se trata de Marcos Antonio Cauich, taquero y taxista a la vez, pero no ha querido hablar. Ya fue vinculado a proceso y estará bajo prisión durante seis meses, mientras avanzan las investigaciones.

Navidad, Año Nuevo y Reyes no fueron igual para Deysi, su hija menor, “el tesoro de la casa”. Fernanda no estuvo presente, así que no hubo fiesta, no hubo regalos, ni felicidad, sólo dolor, tristeza y recuerdos.

“Nomás pido a Dios que tenga respuesta de mi niña. Dios mío, ayúdanos a dar con el paradero de Fernanda, danos la fuerza para poder llegar hasta que donde podamos llegar para dar con ella, gracias por darme la vida día a día padre mío”, dice Daysi en sus oraciones.

Cauich enmudeció

El presunto culpable de su desaparición no ha querido hablar ni revelar la ubicación de la niña, según refieren los abogados de Deysi.

“Yo sólo quiero hablar con él y dialogar, saber dónde está mi hija, sólo quiero de vuelta a mi hija y saber a quién entregó a mi niña, saber en qué estado o país está, necesito saber, pero él se ha mantenido callado y no me permiten verlo tampoco”, manifestó.

Cauich fue detenido el 9 de noviembre de 2022 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al salir de un culto religioso del cual era el líder. Los agentes de la Fiscalía de Quintana Roo y de aquel estado esperaron hasta que terminara un evento dominical para detenerlo.

Sin resultados

Múltiples operativos se han llevado a cabo por autoridades de los tres niveles de gobierno en la ciudad de Cancún y en la zona continental de Isla Mujeres, donde desapareció Fernanda, pero no han tenido resultados.

Las búsquedas se han concentrado sobre la avenida Galaxias del Sol en toda la extensión de maleza y caminos de terracería, en la colonia Nazareno, el Morro, incluso en la delegación Alfredo V. Bonfil, así como en la casa del presunto culpable y alrededores.

Él último operativo fue en el interior de la casa de Cauich en busca de pistas, perros rastreadores, elementos de la Policía Quintana Roo y de la FGE ingresaron, acompañados de Deysi, pero tampoco hubo resultados.

Tercer cómplice

El presunto culpable, el día de la desaparición de Fernanda Cayetana, de acuerdo a las investigaciones, llegó a bordo de un taxi con otra persona, la cual vestía ropa de taxista, creen que ambos se llevaron a la niña hacia Cancún.

“Hay un nuevo indicio, ya se sospecha de un tercer cómplice, además de la esposa de Cauich, sabemos de un hombre, parece taxista, quien ayudó a desaparecer a mi hija, pero seguimos en eso, buscando más datos de prueba”, aseguró Deysi.

Fernanda fue contratada el 18 de julio por Cauich para lavar trastes y sacar la basura en su domicilio, en la zona continental de Isla Mujeres. Pero tres días después desapareció. Un día antes de su desaparición, la niña le dijo a su madre que su patrón la había visto con morbo, como si le quisiera hacer algo malo. La madre le dijo que ya no regresara, pero al siguiente día fue a lavar trastes y desapareció.

La Fiscalía General del Estado compartió una imagen de ella cuando caminaba rumbo a la casa de Cauich, quien fue capturado tras la oferta de una recompensa de un millón de pesos.

¿La has visto?

Fernanda Cayetana Canul Blanco

12 años

Tez morena

Cabello negro, lacio y largo hasta los hombros

Ojos color café

1.40 metros de estatura

36 kilogramos de peso

Al momento de su desaparición, vestía short rojo y chanclas azules con estrellas

