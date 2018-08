Seis meses sin Barcos Caribe, empresa ligada al exgobernador Roberto Borge.

Tras los hechos ocurridos en febrero de 2017 cuando un ferry sufrió un presunto atentado, los barcos propiedad de la familia Borge Angulo están suspendidos, sin poder dar servicio y bajo investigación; de las siete embarcaciones que habían sido adquiridas en el año 2016, cinco se encuentran en distintas partes del sur del país y dos en África.

Fue el 21 de febrero del 2017 cuando una explosión dentro de un ferry de la empresa Barcos Caribe, presuntamente propiedad del ex gobernador Roberto Borge Angulo, hoy detenido en la Ciudad de México, conmocionó a la prensa mundial.

Aquel estallido provocó que más de 26 personas resultaran lesionadas, luego que un artefacto explosivo, que se encontraba debajo del ferry de Barcos caribe, estalló provocando ataques de pánico y la movilización de distintas corporaciones y servicios de emergencia para atender a los lesionados.

Según información de la Procuraduría General de la República, en el año 2016, Barcos Caribe adquirió dos embarcaciones con un costo de 20 millones de pesos cada una.

Tras suspender operaciones se supo que de las siete naves adquiridas, tres se encuentran en Cozumel, dos en Progreso Yucatán, y dos en Tanzania, África.

Cabe señalar que esta naviera inició operaciones en el año 2015, con tres embarcaciones de origen australiano con los nombres Caribe 1, Caribe 2 y Caribe 3.

Pero en febrero de 2017, Caribe 1 explotó en Playa del Carmen, dejando 26 personas heridas, entre ellas había extranjeros y nacionales, en tanto que Caribe 2 y 3 permanecen en Cozumel en la Capitanía de puerto.

Previamente, José Luis Gutiérrez Pelayo, gerente general de la terminal marítima de Playa del Carmen, comentó que no sabe a ciencia cierta cuál es la situación de Barcos Caribe.

“Tienen abierta su taquilla, pero pagan el uso del local, más no sé qué vaya a proceder. No hay cruce, no hay nada. Solo hacen presencia”.