Seguridad, prioridad permanente en Quintana Roo: Carlos Joaquín González

El gobernador Carlos Joaquín González rechazó los datos que lo ubican a media tabla en asistencias a reuniones de seguridad; él ha acudido al 98%, afirma

El gobernador Carlos Joaquín González aseveró que la seguridad es una prioridad en su administración por lo que él ha atendido personalmente el 98 por ciento de las reuniones entre los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, esta mañana, en la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador señaló que Carlos Joaquín González esta con un bajo porcentaje de asistencia a las reuniones por entidad, ubicándolo a media tabla entre los 32 mandatarios estatales.

El mandatario señaló que existe una estrecha relación con la Marina y la Sedena, así como el personal de seguridad federal y municipal, y que él coordina y convoca a las reuniones de seguridad

“En mi caso me parece que es un dato totalmente equivocado, no sé con que intención, yo inclusive antes de que la admisnitración actual federal inicie, he asistido permanente a las reuniones de seguridad, convocada y dirigida por un servidor, prácticamente al 100 por ciento.

“Tal vez la falta de conocimiento del estado, la falta de conocimiento de las estrategias que tenemos, no les permiten dar los datos adecuados y correctos, pero hemos trabajado a fondo y yo he asistido, no puedo decir al 100 por ciento, pero sí al 98 por ciento”, aseveró el mandatario”, expresó.

Te puede interesar: Con participación ciudadana se fortalece la seguridad

Señaló que estos encuentros, en los que participan representantes de los gobierno estatal, federal y municipales, permiten coordinar los trabajos entre dependencias.

“Las reuniones de seguridad permiten aplicar estrategias para protección de la gente”, expresó el mandatario.

Señaló que la conducción y revisión directa y permanente, de estas estrategias han dado como resultado la disminución de homicidios en Quintana Roo, aunque aún es necesario trabajar mucho más.

Más notas de Quintana Roo

Las reuniones de seguridad, explicó Joaquín González, se han realizado en las ciudades de Chetumal, Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, donde se evalúan las estrategias junto a representantes de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, además de instancias estatales y federales.

“Estas reuniones de la Mesa de Seguridad han permitido tener datos importantes como en disminución de homicidios, que por supuesto no pueden ser celebrados porque todavía falta trabajar más a fondo para alcanzar mejores resultados

“Pero vamos a la baja en ello y eso sin duda es muy importante, añadió el gobernador de Quintana Roo”, advirtió el mandatario.

Joaquín González reiteró que su compromiso con la seguridad es total, al grado de que ha acudido personalmente a atender casi la totalidad de reuniones, aun desde antes de la actual administración federal, para conocer los mecanismos que permitan dar mejores resultados a los quintanarroenses.

Síguenos en Instagram y entrérate de las noticias trend de la semana