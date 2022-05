Seguridad Pública busca a "El Chef"; no quieren que deje Cancún

Fue tan viral la noticia sobre el cierre del restaurante familiar, “El Chef”, que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, SSP, Lucio Hernández, señaló que ha hecho todo lo posible para contactar al dueño, tener un acercamiento, brindarle seguridad y conocer los antecedentes.

“Intenté buscar al propietario, encargado, gerente. Yo mismo fui a ese lugar directamente, estuve tocando para acercarme de alguna manera a ellos y conocer los antecedentes que hubieran tenido y que provocó esta consecuencia, además de darle un poco de confianza”, dijo.

Lucio dice qué fue lo que pasó

Detalló que el posible motivo del cierre fue por un robo a casa habitación, reporte que llegó al 9-1-1, en el que indicaban que sujetos ingresaron a un domicilio y se llevaron todo el dinero de la venta del día, así como artículos del restaurante.

“Eso fue lo que provocó el temor y el cierre”

Esta versión “oficial” no concuerda en absoluto con la de vecinos de la Región 100, zona donde está el establecimiento, donde indicaron que el aparente motivo fue por el cobro de “derecho de piso” y no un asalto, como mencionó el secretario. Hoy día la familia no se encuentra en su hogar, escaparon.

Lucio, añadió que ni la Fiscalía General del Estado, ni en el C-5 tienen antecedentes de las conductas que venían victimizando a este restaurante, ni conocimiento de que tuvieran el problema del cobro o alguna extorsión o de que los hubieran obligado a traficar con drogas a los comensales.

Hasta la redacción de esta nota, se sabe que el secretario de la SSP no ha tenido éxito para localizar al dueño, por ello pidió el apoyo de la ciudadanía y de los medios. “Yo con gusto me ofrezco para entablar una plática con el dueño”, expresó.

