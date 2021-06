Segundo crimen de odio en Cancún en mes Pride, comunidad LGBT pide seguridad

Tras darse a conocer que se encontró un cuerpo sin vida perteneciente a una mujer trans, esto a menos de un mes que se diera a conocer que un joven seropositivo o que vivía con VIH fuera asesinado y quemado por esta razón, el colectivo ConCiencia LGBT, en exclusiva para La Verdad Noticias, pronunció su postura en contra de los crímenes de odio en Quintana Roo.

“En el mes del orgullo se han suscitado atentados hacía nuestra población LGBTTTIQ+, es lamentable que a pesar de inaugurar el complejo de seguridad en Quintana Roo, pareciera que los crímenes de odio siguen siendo invisibles, tanto Cancún, Playa del Carmen, así como Tulum han sido noticia internacional por temas de discriminación y homicidios”, señaló Miguel Ángel Dzib Miss, director de ConCiencia LGBT.

A pesar de que ha dado resultados el C5, debido a la alta calidad de la tecnología para el también activista Miguel Ángel Dzib Miss, la comunidad es invisible para prevenir la violencia y los crímenes de odio en contra de los miembros de esta hermandad.

“Urge crear un proyecto transversal entre todos los niveles de gobierno que signifique y al mismo tiempo solucione y atienda las necesidades de toda la diversidad sexual. Un día antes del crimen tuvimos el conversatorio en donde se tocaron 3 temas uno de ellos es la iniciativa de ley para tipificar los crímenes de odio. Sin embargo, la necesidad de atender las problemáticas desde varios espacios es urgente”, reiteró Dzib Miss.

El también investigador y luchador social a favor de la comunidad, señaló que es necesario hablar de estos temas para que sean visibles para la población en general, Quintana Roo, es un lugar que tiene un índice alto de personas que se consideran a sí mismos LGBT+.

“Este es un caso que salió a relucir, pero estoy seguro que hay muchísimos que no se saben o no llegan a oídos de nadie. Hay que hablar del tema como realidad urgente para atender, invertir recursos en temas no solo de seguridad para la comunidad LGBT si no que se creen instancias que puedan vincular, atender y contener todas aquellas necesidades de la comunidad LGBTTTIQ”.

Comunidad LGBT+ en Cancún se siente insegura

Se han generado mesas de trabajo entre instituciones públicas y un pequeño número de representantes de la comunidad, sin embargo no se ha llegado a nada.

“Desde el colectivo ConCiencia LGBT MX estamos realizando acciones, se han mantenido reuniones con secretaría general, Imjuve, CEPREVIM, entre otras, pero nada se logrará sin la inversión real y tangible del gobierno”.

Miguel Ángel Dzib Miss señaló que en el estado se le debe mucho a la comunidad LGBTTTIQ+ ya que por muchos años han sido objeto de violencia y de discriminación que los ha mantenido relegados y relegadas.

“Ya no podemos callar y dejar solo el caso como una nota de periódico o digital, se tiene que exigir justicia, que se nos pague esa deuda histórica que se tiene con todas las personas LGBTTTIQ hasta lograr una realidad distinta a la actual. Quintana Roo actualmente ocupa el tercer lugar en crímenes de odio a nivel nacional”, finalizó el entrevistado.

