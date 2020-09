Secundaria de Playa del Carmen regresará a clases, semi presencial

Secundaria de Playa del Carmen anuncia retorno de clases semi presencial.

El ciclo escolar 2020-2021 iniciará formalmente el 14 de septiembre de forma semipresencial en la Escuela Secundaria Técnica 33 "Vicente Guerrero" de Playa del Carmen, Carlos Enrique Toledo Blas, subdirector de la escuela secundaria, esto pese a que el semáforo epidemiológico en amarillo no lo permite.

El pasado 3 de septiembre se dio a conocer que con el semáforo epidemiológico de Quintana Roo en color amarillo se reactiva el 60 por ciento de la industria turística, y continuarán cerrados escuelas, bares, antros nocturnos, discotecas, centros de espectáculos.

Y es que según datos de la Secretaría Estatal de Salud, la velocidad de contagios en la zona norte es de 0.4, mientras que en la zona sur son 0.8. sin embargo estos datos parecieran no afectar la decisión escolar tras el aviso de que el periodo de realimentación de conocimientos del ciclo escolar pasado que duró tres semanas e iniciará el lunes 14 de septiembre formalmente el ciclo escolar 2020-202.

El anuncio llega en momentos en que muchas escuelas de diferentes niveles educativos aún no han logrado crear grupos escolares principalmente en aquellas que son de educación secundaria pues el número de alumnos tiene que multiplicarse por el número de materias en los diferentes grados.

Algunas de las instituciones han optado por solicitar que los padres de familia sean pacientes y no se desesperen pues en caso de que alguno de los educandos no se encuentre en los grupos de trabajos escolares que se han ido formando, a lo largo de estas tres semanas no tendrán ninguna repercusión directa en su calificación.

Al respecto Carlos Enrique Toledo Blas, subdirector de la escuela secundaria Vicente Guerrero, explicó que a horas de que inicie la actividad escolar formal se realizó la entrega de libros de texto gratuitos siguiendo los protocolos de higiene establecidos por el sector salud.

Cabe mencionar que los libros comenzaron a ser entregados desde las 9 de la mañana hasta las seis de la tarde en la Escuela Secundaria Técnica 33 Vicente Guerrero con la colaboracion de los docentes voluntarios, personal administrativo y algunos padres de familia que parriciparon de manera voluntaria en esta titánica labor.

